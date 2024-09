अनार के जूस में ये चीज मिलाकर बेच रहा जूस वाला, वायरल Video देख चौंक गए लोग, देखिए दिल दहला देने वाला वीडियो.

Delhi Chemical Juice Video: फल हों या फलों का जूस ये दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. वैसे तो कई एक्सपर्ट का कहना होता है कि जूस की जगह फलों का सेवन ज्यादा करें लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जूस पीना पसंद करते हैं. हालांकि फलों का जूस घर पर भी आराम से निकाला जा सकता है. लेकिन समय की कमी के चलते अक्सर लोग बाहर से लेकर जूस पीना पसंद करते हैं. ये तरीका आसान भी होता है और मेहनत से भी बच जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जूस को आप अपनी सेहत बनाने के लिए पी रहे हैं वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है.

दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक जूस वाले को जूस में केमिकल मिलाकर बेचते पकड़ा गया है. वीडियो को देखकर पता लगता है कि वो कस्टमर को अनार के जूस में लाल रंग या केमिकल मिलाकर पिलाता था. दरअसल कुछ लोगों ने उसको जूस में रंग या केमिकल मिलाते देख लिया था जिसके बाद लोगों ने पहले उनकी पिटाई की और फिर पुलिस को बुला लिया. फूड सेफ्टी विभाग ने मौके पर पहुंच कर वहां मिली बोतलों को टेस्ट के लिए भेज दिया है.

Juice seller Ayub Khan and his associates got beaten by public in Delhi's Rajendra Nagar's Shankar Road.



People were angry because the shopkeeper was mixing coloured water and chemical in juice.



Food safety inspector and his team reached the shop and took samples , further… pic.twitter.com/kSegi85TCD