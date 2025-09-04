विज्ञापन
दांत का कीड़ा कैसे निकालें? कैविटी को खत्म करने के लिए रामबाण घरेलू उपाय

Dant Ka Kida Kaise Nikale: दांत में कीड़ा लगना पूरे दांत को खराब कर सकता है. अगर आप भी दांत दर्द या कैविटी से अक्सर जूझते हैं तो यहां जानिए दांत के कीड़े से छुटकारा पाने के कारगर घरेलू उपचार.

Tooth Cavity Home Remedy: दांत का कीड़े का घरेलू इलाज.

Dant Me Keeda Lagne Ka Upchar: दांत में कीड़ा लगने की समस्या अक्सर लोगों को परेशान करती है. ये एक ऐसी दिक्कत है जब बढ़ती है तो असहनीय दर्द और सूजन के साथ होती है. अगर समय पर इलाज न किया जाय तो यह पूरे दांत को हमेशा के लिए खराब कर सकती है. ऐसे में दांत के कीड़े का इलाज कैसे किया जाय? दांत का कीड़ा मारने के लिए घरेलू उपाय क्या हैं? जैसे सवाल हर किसी के मन में उठने लगते हैं. कैविटी हर उम्र के लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे आम दंत समस्याओं में से एक है. अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो ये असुविधा, दर्द और यहां तक कि मुंह की बड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकती हैं. अगर आप भी कैविटी के लिए घरेलू उपचार तलाश रहे हैं, तो यहां हम आसान घरेलू उपायों के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप राहत पा सकते हैं.

कैविटी आखिर है क्या?

कैविटी से दांत डैमेज होने लगते हैं. ये तब होती है जब मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के कणों, खासकर मीठे या स्टार्च वाले कणों को तोड़कर एसिड बनाते हैं. ये एसिड आपके दांतों की बाहरी सुरक्षात्मक परत यानि को नष्ट कर देते हैं, जिससे छोटे-छोटे छेद या कैविटी हो जाती हैं.

कैविटी कैसे बनती है?

प्लाक बनना: प्लाक, बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत, आपके दांतों पर बनती है.
एसिड बनना: जब आप मीठा या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स खाते हैं, तो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जो इनेमल पर हमला करते हैं.
इनेमल का टूटना: समय के साथ, बार-बार एसिड के संपर्क में आने से इनेमल कमजोर हो जाता है और कैविटी बन जाती है.

कैविटी के सामान्य लक्षण (Common Symptoms of a Cavity)

  • गर्म, ठंडे या मीठे फूड्स और ड्रिंक्स से सेंसिटिविटी.
  • काटने या चबाने पर दांतों में दर्द या बेचैनी.
  • दांतों पर दिखाई देने वाले छेद या काले धब्बे.
  • लगातार दुर्गंध आना या मुंह का स्वाद खराब होना.

कैविटी को खत्म करने के रामबाण घरेलू उपाय (Effective Home Remedies to Get Rid of Cavities)

1. लौंग का तेल (Clove Oil)

लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और दर्द निवारक होता है. 2–3 बूंद लौंग का तेल रुई में डालें और उसे प्रभावित दांत पर रखें. दिन में 2–3 बार दोहराएं. मसूड़ों पर सीधे न लगाएं, जलन हो सकती है.

2. नीम की दातून या नीम पाउडर

नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और कैविटी को फैलने से रोकते हैं. सुबह नीम की दातून करें या नीम पाउडर को हल्के गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और दांत पर लगाएं. 5–7 मिनट बाद कुल्ला करें.

3. हल्दी और नारियल तेल का मिश्रण

हल्दी एंटीसेप्टिक है और नारियल तेल में एंटीफंगल गुण होते हैं. 1 चम्मच हल्दी में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे प्रभावित दांत पर लगाएं और 10 मिनट बाद कुल्ला करें. हफ्ते में 3–4 बार करें.

कैविटी से बचाव के लिए टिप्स (Tips to Prevent Cavities)

  • दिन में दो बार ब्रश करें
  • मीठा खाने के बाद कुल्ला जरूर करें.
  • फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें.
  • साल में एक बार डेंटल चेकअप कराएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

