Dandruff Remedies: इन चीजों को शैंपू में मिलाकर लगाने में मिनटों में दूर होगी बालों के डैंड्रफ की समस्या

Dandruff Remedies: बालों को स्वस्थ रखने के लिए डैंड्रफ का सफाया करना बहुत जरूरी है.

What To Add In Shampoo For Dandruff: मौसम में बदलाव होते ही सबसे ज्यादा बालों में डैंड्रफ की समस्या परेशान करने लगती है. असल में ये एक ऐसी समस्या है जिससे ज्यादातर लोगों को जूझना पड़ता है. डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ने लगते हैं और बाल कमजोर हो जाते हैं. इतना ही नहीं डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में खुजली की समस्या भी परेशान करती है. अगर आप भी इसी तरह की समस्या से दो चार हो रहे हैं, तो आप अपनी शैंपू के साथ कुछ घरेलू चीजों को एड कर सकते हैं. इनको शैंपू के साथ मिलाकर लगाने से बालों को हेल्दी और डैंड्रफ फ्री बना सकते हैं.

डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए अपनाएं ये उपाय-