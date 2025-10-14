विज्ञापन
दाल-चावल में लग गई है घुन तो न हो परेशान, किचन में रखी इन चीजों का करें इस्तेमाल

दाल और चावल को साफ करते समय उनमें छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें आम भाषा में घुन के नाम से जाना जाता है. आइए ऐसे में जानते हैं कैसे इन्हें साफ कर सकते हैं.

दाल-चावल में लग गई है घुन तो न हो परेशान, किचन में रखी इन चीजों का करें इस्तेमाल
Insects In Lentils: रसोई की इन चीजों का इस्तेमाल कर दाल और चावल से साफ होंगे घुन.

गरमा गरम दाल और चावल का कॉम्बिनेशन ज्यादातर लोगों को पसंद है. जहां ये खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं, वहीं इन्हें बनाना भी काफी आसान है. ऐसे में जो लोग कुकिंग करते हैं, वह बखूबी जानते होंगे कि दाल और चावल को साफ करते समय उनमें छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें आम भाषा में  'घुन' के नाम से जाना जाता है. यकीनन इन्हें देखकर मूड तो खराब होता ही, साथ ही दाल और चावल खाने का मन भी नहीं करता है. ऐसे में अगर आप भी 'घुन' से परेशान हो चुके हैं, तो आज हम आपको उन घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद आप चुटकियों में इनसे छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं.

दाल- चावल के घुन को साफ करने के घरेलू उपाय- Home remedies to clean rice and pulses from weevils:

1. तेजपत्ता-

दाल और चावल को घुन से बचाना चाहते हैं, तो आप तेजपत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें, तेजपत्ते में तेज और कड़वी गंध होती है, जिसके कारण घुन दूर भागते हैं.आप दाल और चावल के कंटेनर में एक- एक पत्ता तेजपत्ता रख सकते हैं.

2. नीम की पत्तियां-

घुन से छुटकारा पाने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है. नीम की गंध काफी तेज होती है, जिसे कीड़े नापसंद करते हैं. ऐसे में आप दाल और चावल के बर्तन में कुछ पत्तियां नीम की डाल सकते हैं.  बता दें, नीम की गीली नहीं, बल्कि सूखी पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है.

3. लौंग-

कई घरेलू उपाय में लौंग का भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपको दाल और चावल में बार- बार घुन दिखाई दे रही है, तो आप लौंग कंटेनर में डाल सकते हैं. इसी के साथ यह साबुत लौंग अपनी पेंट्री की अलमारियों के आसपास बिखेर दें. इससे अन्य कीड़े भी भागेंगे.

4. लहसुन-

घुन और अन्य कीटों को दाल- चावल से दूर रखने के लिए कंटेनर में साबुत, बिना छिली हुई लहसुन की कलियां रखें, बता दें, इसकी तेज सुगंध से आपको घुन से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान-

चावल और दाल से घुन को साफ करने के बाद अन्य कीटों या अंडों को हटाने के लिए अपनी पेंट्री को अच्छी तरह साफ करने की सलाह दी जाती है.

किसी भी तरह इंफेक्शन से बचने के लिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

