बाजार जैसा गाढ़ा दही जमाने का सीक्रेट वो भी कई तरीकों से, घर पर कैसे जमाएं दही

दही को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. लेकिन ठंड के मौसम में घर पर गाढ़ा दही जमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मार्केट में मिलने वाले दही की तुलना में घर का दही वैसा नहीं होता है. अगर आप भी मार्केट जैसा गाढ़ा दही जमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको मसाला किचन (Masala Kitchen) में बताए गए टिप्स बताएंगे, जो आपको पर्फेक्ट दही जमाने में मदद कर सकते हैं.

दही खट्टा नहीं होना चाहिए. अगर हम इसे ज्यादा देर तक जमाते हैं तो यह खट्टा और बेस्वाद हो जाता है. इसलिए हम दही को इस तरह बनाएंगे कि यह 3-4 घंटे में आसानी से जम जाए. ताकि दही खट्टा न हो और बाजार में मिलने वाले दही की तरह जमे.

सबसे पहले 1 लीटर दूध लें. यह फुल क्रीम दूध होना चाहिए. टोंड दूध से भी दही बनाया जा सकता है, फुल क्रीम दूध को उबालें. दूध का तापमान ऐसा होना चाहिए कि हम इसे आसानी से छू सकें. अब मैं दही बनाने की पहली तरकीब.

दही जमाने के 3 आसान तरीके- (3 Easy Ways To Make Perfect Curd)

1. पहला तरीका-

पहला तरीका हमारे किचन में कैसरोल होते हैं. कैसरोल डबल कोटेड होते हैं. और डबल कोटिंग के कारण, इसके अंदर गर्मी बनी रहती है. इसलिए इसमें चीजें ज्यादा देर तक गर्म रहती हैं. इसमें हम बहुत आसानी से दही बना सकते हैं. एक छोटा कैसरोल लेना है. अगर आपके पास छोटा कैसरोल नहीं है तो बड़ा कैसरोल लें. बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक कटोरी लें और उसे बड़े कैसरोल में रख दें.

अब दही बनाने के लिए दूध लें, सबसे पहले थोड़ा दूध लेंगे कैसरोल के हिसाब से दूध लें और दूध इतना गर्म होना चाहिए कि उसे आसानी से छू सकें. 1 छोटा चम्मच दही लें. इस दही को अच्छी तरह से फैलाएं, अब दही बर्तन में अच्छी तरह से फैल गया है. अब इसमें दूध डालें. बेहतर परिणाम के लिए, हम दूध को 2-3 बार इस तरह से हिलाएंगे.

अब बर्तन का ढक्कन बंद कर दें और अब इसे सुरक्षित स्थान पर रख दें. इसे इधर-उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है. अब इस कैसरोल को सुरक्षित जगह पर रख देते हैं. इसे शॉल या किसी कपड़े या तौलिये से ढक दें और 3-4 घंटे बाद

दही पूरी तरह से जम जाएगा.

2. दूसरा तरीका-

दही जमाने का दूसरा तरीका, दही अलग-अलग भी बना सकते हैं. जैसे अगर हमारे परिवार में 4-6 सदस्य हैं, तो हम दही को अलग-अलग छोटी कटोरियों में बना सकते हैं. जैसे अगर ऑफिस में दही भेजना हो तो हम एक कटोरी भेज सकते हैं. या हम लंच बॉक्स में दही दे सकते हैं. और अगर हर सदस्य के लिए अलग-अलग दही चाहिए तो हम उसे भी अलग-अलग बना सकते हैं. एक ही तापमान का दूध लें. इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त दही (जामन) डालेंगे. आप इसे गिलास से हिला भी सकते हैं या इस फेंट भी सकते हैं. इसे रायता या दही बड़ा बनाने के लिए दही फेंटने की तरह फेंटेंगे. यह झागदार दही बन जाएगा. और यह हल्का भी हो जाएगा. अब इसे किसी छोटे कटोरे में डाल दें. शानदार दही जम जाएगा.

बटर पेपर या सिल्वर फॉयल या कोई भी चीज़ लें. और इसे अलग से इस तरह ढक दें. और फिर इस पर एक रबर बैंड लगा दें. या अगर आपके पास ढक्कन वाले छोटे कटोरे हैं तो आप इसे उसमें भी रख सकते हैं. उस पर एक रबर बैंड लगा दें. हर रसोई में गेहूं का डिब्बा होता है. एक डिब्बा जिसमें हम गेहूं का आटा रखते हैं. उस डिब्बे में 2-3 कटोरे रखें. आसानी से 2-3 घंटों में बहुत जल्दी दही जम जाएगा. अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओटीजी है.

तो इसे थोड़ा गर्म कर लें. इसे ज़्यादा गरम न करें, बस थोड़ा गरम करें.

तापमान इतना होना चाहिए कि हाथ लगाने पर गर्माहट महसूस हो. बस इसे इसमें रख दें, 3-4 घंटे में दही तैयार हो जाएगा.

3. तीसरा तरीका-

दही जमाने का तीसरा तरीका सबसे पहले हम दूध लें. एक बर्तन लें. दही को बर्तन में फैलाएं. एक बात याद रखें अगर बचा हुआ दही खट्टा है, तो थोड़ा और दही लें. अगर दही सामान्य है, तो आधा लीटर दूध में 1 छोटा चम्मच बचा हुआ दही डालें. अब इसे हिलाएं, 3-4 बार हिलाएं. इसे ढक दें, अब एक प्रेशर कुकर लें. प्रेशर कुकर को गरम करें. लेकिन इसे ज़्यादा गरम न करें. अगर हम इसे ज़्यादा गरम करेंगे तो दही बेस्वाद हो सकता है. इसे सिर्फ़ 2 मिनट के लिए गरम करें. अब इसे गरम करें. अब इसमें एक कागज़ रखें. यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दही बेस्वाद हो जाएगा. अब इस कटोरी को इसमें रखें. और आप इसे ढक भी सकते हैं. अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें. अगर हम रात में दही बनाते हैं तो यह सुरक्षित रहेगा. अगर आप इसे सुबह बनाते हैं तो इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें. और इसे एक ही जगह पर रखें. ठीक 4 घंटे में यह तैयार हो जाएगा.

