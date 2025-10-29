अगर मैं रोज करी पत्ता खाऊं तो क्या होगा? Dr Hansaji ने बताया 14 दिनों तक करी पत्ता खाने के फायदे

Curry Patta Khane ke Fayde: क्या आप जानते हैं कि आपके घर के पिछवाड़े या किचन गार्डन में उगने वाला एक साधारण सा पत्ता आपकी सेहत को सिर से पांव तक बदल सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं करी पत्ते (Curry Leaves) की जिसे हम अक्सर सिर्फ स्वाद या तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप इन छोटे-से पत्तों को अपनी दैनिक आदत बना लें, तो केवल 14 दिनों में ये आपके बालों, त्वचा, पाचन और यहां तक कि रक्त शर्करा (Blood Sugar) पर भी गहरा असर डाल सकते हैं.

करी पत्ते क्यों हैं इतने खास?

करी पत्ते में मौजूद प्राकृतिक यौगिक और पोषक तत्व इसे एक शक्तिशाली हर्ब बनाते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम विटामिन A, B, C और E पाया जाता है. आयुर्वेद में इसे “दीपन और पाचन” गुणों वाला माना गया है, यानी यह शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करता है और भोजन को बेहतर ढंग से पचाने में मदद करता है. आधुनिक रिसर्च भी बताती है कि करी पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-डायबिटिक, एंटी-कैंसर, एंटी-माइक्रोबियल और कार्डियोप्रोटेक्टिव (हृदय-संरक्षक) पाए जाते हैं.

14 दिनों तक करी पत्ते खाने से होने वाले फायदे

करी पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं. ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, जिसस समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता, त्वचा की झुर्रियां और ढीलापन कम होता है और कोशिकाओं की मरम्मत तेजी से होती है. इससे आपके स्किन, बालों और पूरे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है.

करी पत्ते परंपरागत रूप से पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने वाले माने जाते हैं. ये भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं. इनका नियमित सेवन गैस, पेट फूलना, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में मदद करता है. करी पत्ते हल्का रेचक (natural laxative) असर भी दिखाते हैं, जिससे पाचन क्रिया सही रहती है.

करी पत्ते बीटा-कैरोटीन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों के झड़ने को कम करते हैं. इनका नियमित सेवन और बाहरी उपयोग दोनों ही बालों के विकास (Hair Growth) को बढ़ाने में मदद करता है, सफेद बालों को देर से आने देता है और स्कैल्प को पोषण देता है.

करी पत्तों के एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण स्किन को अंदर से पोषण देते हैं. इनका सेवन करने से स्किन का टोन निखरता है, एक्ने और दाग-धब्बे कम होते हैं और स्किन पर आने वाले एजिंग के निशान हल्के पड़ जाते हैं.

कई स्टडीज में पाया गया है कि करी पत्तों के कंपाउंड इंसुलिन की क्रिया को बढ़ाते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करते हैं. यो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती और डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है.

करी पत्तों में पाए जाने वाले एल्कॉइड्स और फ्लेवोनोइड्स एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करते हैं, जबकि एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ाते हैं. इससे ब्लड वेसल्स हेल्दी रहती हैं और हृदय रोगों का खतरा कम होता है.

ये भी पढ़ें: इन 4 लोगों को नहीं खाना चाहिए चिया सीड्स, हो सकती है गंभीर समस्या

करी पत्तों को खाने के आसान तरीके

1. सुबह खाली पेट ताजे करी पत्ते

सुबह खाली पेट ताजे करी पत्ते 4–5 ताजे करी पत्ते लें और गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट चबाएं. इससे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स का शरीर में अधिकतम अवशोषण होता है.

2. करी पत्ता छाछ (Buttermilk with Curry Leaves)

एक गिलास छाछ में एक मुट्ठी करी पत्ते, एक चुटकी जीरा पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं. इसे सुबह पिएं — यह पेट को ठंडक देगा, पाचन सुधारेगा और दिनभर एनर्जी बनाए रखेगा.

3. करी पत्ता चटनी पाउडर

करी पत्तों को उड़द दाल, चना दाल और थोड़ा नमक के साथ सूखा भून लें. इसे पीसकर पाउडर बना लें. इस पाउडर को चावल, दाल या सब्जियों पर छिड़क कर खाएं.

इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 14 दिनों तक करी पत्ते को अपने आहार का हिस्सा बनाकर आप देखेंगे कि आपका पाचन बेहतर, मजबूत बाल, ग्लोइंग स्किन और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)