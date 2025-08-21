इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इस फल के जूस का सेवन, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Apple Juice Side Effects In Hindi: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. सेब एक ऐसा फल है जिसे पोषण का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम, और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए सेब का जूस पीना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए इस जूस का सेवन.

1. डायबिटीज-

सेब के जूस में प्राकृतिक चीनी होती है, लेकिन अधिक मात्रा में पीने से चीनी की मात्रा बढ़ सकती है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकती है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसका सेवन करने से बचें.

2. पाचन-

सेब के जूस में फाइबर कम होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि दस्त या पेट दर्द हो सकती हैं. इसलिए पेट से जुड़ी समस्या होने पर आप इसका सेवन करने से बचें नहीं तो ये उन समस्याओं को और बढ़ा सकता है.

3. दांतों-

सेब के जूस में एसिडिक गुण होते हैं, जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दांतों को सेहतमंद रखना है तो इस जूस का सेवन करने से बचें. आज के समय में दांतों से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं.

4. मोटापा-

सेब के जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. क्योंकि मोटापा कई बीमारियों की वजह बन सकता है. अगर आपका वजन पहले से ही ज्यादा है तो इसका सेवन न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)