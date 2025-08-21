विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इस फल के जूस का सेवन, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Apple Juice Side Effects: सेब का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए इसके जूस का सेवन हानिकारक हो सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इस फल के जूस का सेवन, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान
Apple Juice Side Effects: सेब का जूस पीने के नुकसान.

Apple Juice Side Effects In Hindi: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. सेब एक ऐसा फल है जिसे पोषण का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम, और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए सेब का जूस पीना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए इस जूस का सेवन.

ये भी पढ़ें- रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पी लें ये एक चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

1. डायबिटीज-

Latest and Breaking News on NDTV

सेब के जूस में प्राकृतिक चीनी होती है, लेकिन अधिक मात्रा में पीने से चीनी की मात्रा बढ़ सकती है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकती है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसका सेवन करने से बचें. 

2. पाचन- 

Latest and Breaking News on NDTV

सेब के जूस में फाइबर कम होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि दस्त या पेट दर्द हो सकती हैं. इसलिए पेट से जुड़ी समस्या होने पर आप इसका सेवन करने से बचें नहीं तो ये उन समस्याओं को और बढ़ा सकता है. 

3. दांतों-

Latest and Breaking News on NDTV

सेब के जूस में एसिडिक गुण होते हैं, जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दांतों को सेहतमंद रखना है तो इस जूस का सेवन करने से बचें. आज के समय में दांतों से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं. 

4. मोटापा-

Latest and Breaking News on NDTV

सेब के जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. क्योंकि मोटापा कई बीमारियों की वजह बन सकता है. अगर आपका वजन पहले से ही ज्यादा है तो इसका सेवन न करें.

 

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Apple Juice Side Effects, Apple Juice Side Effects In Hindi Apple Juice Side Ke Nuksan, Seb Ka Juice Pine Ke Nuksan, Who Should Not Drink Apple Juice
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com