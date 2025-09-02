विज्ञापन
विशेष लिंक

ज्यादा कॉफी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? जानकर रह जाएंगे हैरान

Coffee Side Effects: कॉफी में मौजूद कैफीन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. तो चलिए जानते हैं जरूरत से ज्यादा कॉफी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ज्यादा कॉफी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? जानकर रह जाएंगे हैरान
कॉफी पीने के नुकसान | What are the negative effects of drinking coffee

Coffee Side Effects: आज के समय में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत कॉफी के बिना नहीं होती है और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी थकान मिटाने के लिए दिन में कई बार इसका सेवन करते हैं. कॉफी स्वाद में लाजवाब जरूरी होती है, लेकिन क्या आपको पता है ज्यादा मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. कॉफी में मौजूद कैफीन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. तो चलिए जानते हैं जरूरत से ज्यादा कॉफी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं.

Coffee Pine Se Kya Hota Hai | Coffee Pine Ke Kya Nuksan Hai | Coffee Ke Nuksan Bataiye

ज्यादा कॉफी पीने से क्या प्रॉब्लम होती है?

नींद: जरूरत से ज्यादा कॉफी का सेवन नींद को प्रभावित कर सकता है.  अगर आप नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं तो ज्यादा मात्रा में इसके सेवन से बचें. 

इसे भी पढ़ें: नींबू में काला नमक लगाकर खाने से क्या फायदा होता है? स्वाद के साथ सेहत के लिए है कमाल

हार्ट: ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है. ऐसे में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनके लिए ज्यादा कॉफी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. 

पाचन: कॉफी में अम्लीय यौगिक होते हैं. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन पेट में गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.  पेट दर्द या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा कॉफी न पिएं.

मेंटल हेल्थ: ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन घबराहट, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स का कारण बन सकता है, जो स्ट्रेस और चिंता की वजह बन सकता है. 

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Who Should Not Drink Coffee, Coffee Side Effects, Health Risks Of Coffee, Disadvantages Of Drinking Coffee, Who Should Avoid Caffeine, Coffee And Health Issues, When To Avoid Coffee, Coffee Consumption Risks, Caffeine Sensitivity, Coffee And Medical Conditions
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com