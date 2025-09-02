ज्यादा कॉफी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? जानकर रह जाएंगे हैरान

Coffee Side Effects: आज के समय में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत कॉफी के बिना नहीं होती है और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी थकान मिटाने के लिए दिन में कई बार इसका सेवन करते हैं. कॉफी स्वाद में लाजवाब जरूरी होती है, लेकिन क्या आपको पता है ज्यादा मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. कॉफी में मौजूद कैफीन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. तो चलिए जानते हैं जरूरत से ज्यादा कॉफी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं.

ज्यादा कॉफी पीने से क्या प्रॉब्लम होती है?

नींद: जरूरत से ज्यादा कॉफी का सेवन नींद को प्रभावित कर सकता है. अगर आप नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं तो ज्यादा मात्रा में इसके सेवन से बचें.

हार्ट: ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है. ऐसे में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनके लिए ज्यादा कॉफी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

पाचन: कॉफी में अम्लीय यौगिक होते हैं. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन पेट में गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. पेट दर्द या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा कॉफी न पिएं.

मेंटल हेल्थ: ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन घबराहट, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स का कारण बन सकता है, जो स्ट्रेस और चिंता की वजह बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)