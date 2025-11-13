चुकंदर का हलवा कैसे बनता है?

Chukandar Ka Halwa Kaise Banta Hai Recipe: गाजर, सूजी या आटे का हलवा तो सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या आपने चकुंदर का हलवा ट्राई किया है? यह हलवा न सिर्फ दिखने और स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. चकुंदर में आयरन, फाइबर, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चकुंदर का हलवा कैसे बनाया जाता है.

चुकंदर का हलवा कैसे बनाएं?

सामग्री

चकुंदर

दूध

चीनी

देसी घी

मावा

काजू, बादाम और किशमिश

इलायची पाउडर

हलवा बनाने की विधि:

चकुंदर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले चकुंदर को अच्छी तरह से धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. अब एक कड़ाही में घी गर्म करें जैसे ही घी गर्म हो जाए तो उसमें कद्दूकस किया हुआ चकुंदर डालकर धीमी आंच पर कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह भूनें जब तक चकुंदर का रंग गाढ़ा लाल न हो जाए. अब इसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें और गैस को कम आंच पर रखकर इसे पकने दें. ऐसा करने से चकुंदर धीरे-धीरे दूध को सोख लेगा और हलवा गाढ़ा होने लगेगा और जब दूध लगभग सूख जाए, तब इसमें चीनी डालकर थोड़ा और पका लें. अब इसमें मावा डालकर 5 मिनट तक चलाएं. बस फिर हलवे के ऊपर इलायची पाउडर, काजू, बादाम और किशमिश डालकर परोसें. इनसे हलवे में खुशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)