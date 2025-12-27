क्रिसमस पार्टी में छलका मौत का जाम! कॉकटेल पीते ही फटा पेट, अस्पताल में भर्ती शख्स

क्रिसमस का मौका हो और जश्न न हो ऐसा भला कैसे हो सकता है. लेकिन मॉस्को में एक कॉर्पोरेट क्रिसमस पार्टी के दौरान ऐसा खतरनाक हादसा हो गया, जिसने हर किसी के होश उड़ाकर रख दिए. जहां एक शख्स की जान पर बन आई जब उसने एक लिक्विड नाइट्रोजन कॉकटेल पी लिया, जिससे उसके पेट की थैली फट गई. यह घटना मशहूर शेफ द्वारा आयोजित एक पार्टी में हुई, जहां मेहमानों को ‘क्रायो-शो' के नाम पर थिएट्रिकल स्टाइल में ड्रिंक सर्व की जा रही थी.

कैसे हुआ हादसा?

पार्टी मॉस्को के Igra Stolov ‘Game of Tables' कुकिंग स्टूडियो में चल रही थी. इसी में शेफ ने लिक्विड नाइट्रोजन से बने कॉकटेल तैयार किए, जो आमतौर पर प्रोफेशनल किचन में सामग्री को तुरंत फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन अगर इसे समय से पहले पी लिया जाए, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है.

गवाहों के मुताबिक, मेहमानों को इस खतरे के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी. उल्टा, शेफ ने एक शख्स को तुरंत ड्रिंक पीने के लिए उत्साहित कर दिया. फिर क्या था, 38 वर्षीय सर्गेई ने हंसते हुए कॉकटेल को गटक लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह दर्द से कराहते हुए पेट पकड़कर गिर पड़ा.

डॉक्टरों ने बताया वजह

डॉक्टरों ने शख्स की जांच में पाया कि लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के अंदर तेजी से गैस में बदल गया, जिससे पेट के अंदर दबाव बढ़ा और उसकी थैली फट गई. सर्गेई को तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां सर्जनों ने उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया. फिलहाल उसकी हालत गंभीर है, लेकिन वह होश में है.

क्यों है लिक्विड नाइट्रोजन खतरनाक?

लिक्विड नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर तेजी से उबलता है. अगर इसे निगल लिया जाए, तो यह शरीर के अंदर सैकड़ों गुना फैल जाता है, जिससे पेट फट सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग और अंगों को नुकसान हो सकता है. ड्रिंक तभी सुरक्षित होती है जब नाइट्रोजन पूरी तरह से उड़ जाए. थोड़ी भी मात्रा बची हो तो यह जानलेवा हो सकती है.

पहले भी हुए हादसे

ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं. साल 2015 में ब्रिटेन में एक महिला को नाइट्रोजन युक्त ड्रिंक पीने के बाद पेट हटाना पड़ा था. कई देशों में इसके इस्तेमाल पर सख्त नियम हैं या इसे हतोत्साहित किया जाता है. जो जश्न खुशी का होना था, वह अफरातफरी में बदल गया. पार्टी में शरीक हुए तमाम मेहमान सदमे में थे, जबकि डॉक्टर सर्गेई की जान बचाने में जुटे थे.