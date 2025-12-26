विज्ञापन

हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड के साथ कुछ यूं आए नजर, आप भी कहेंगे प्यार किया तो डरना क्या?

हार्दिक पांड्या ने इस साल की शुरुआत में माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को ऑफीशियल किया था. हाल ही में, क्रिकेटर ने अपनी T20I जीत अपनी लेडीलव को डेडिकेट की और उनकी खूब तारीफ की.

हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड के साथ एथनिक लुक में आए नजर
नई दिल्ली:

हार्दिक पांड्या ने गुरुवार(25 दिसंबर) रात अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ क्रिसमस मनाया. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में, यह कपल मुंबई में एक पार्टी में शामिल होने के बाद बाहर निकलते हुए देखा गया. दोनों मैचिंग मरून कपड़ों में ट्विनिंग करते दिखे. जहां माहिका शिमरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, वहीं हार्दिक ने मैचिंग कुर्ता और ब्लैक जींस पहनी थी. हार्दिक अपनी लेडी लव को सावधानी से उनकी कार तक ले जाते हुए भी दिखे, जबकि पैपराजी उनकी तस्वीरें ले रहे थे. दोनों अपनी कार में बैठे और फोटोग्राफर्स पर बिना कोई रिएक्शन दिए चले गए.

बता दें कि अभी एक दिन पहले ही हार्दिक के साथ एक फैन ने बदतमीजी की. दरअसल पांड्या माहिका के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे. जब उन्होंने कुछ फैंस के साथ सेल्फी ली, तो उनकी कार तक पहुंचने से पहले ही बाहर भीड़ जमा हो गई थी. भीड़ के बीच, एक फैन ने पांड्या के साथ फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया. निराश होकर, फैन ने एक गाली दी "भाड़ में जाओ" लेकिन पांड्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

हार्दिक पांड्या ने इस साल की शुरुआत में माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को ऑफीशियल किया था. हाल ही में, क्रिकेटर ने अपनी T20I जीत अपनी लेडीलव को डेडिकेट की और उनकी खूब तारीफ की. हार्दिक ने माहिका को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट बनने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि जब से वह उनकी जिंदगी में आई हैं, उन्हें सक्सेस मिल रही है.
 

