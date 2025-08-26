आज क्या बनाऊं: रेगुलर मोदक से हटकर गणपति को चढ़ाएं चॉकलेट मोदक, बप्पा के साथ बच्चे भी हो जाएंगे खुश, फटाफट नोट करें रेसिपी

Chocolate Modak Recipe In Hindi: हिन्दू धर्म में पूरे साल व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक है गणेश उत्सव, जब रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा की जाती है. इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व 26 अगस्त को है. (When is Ganesh Chaturthi) 10 दिनों तक बप्पा की भक्ति भाव से आराधना की जाती है. गणपति के भक्त बप्पा की प्रतिमा लाते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं. साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के भोग लगाते हैं. वैसे तो गणपति का प्रिय भोग मोदक है. लेकिन अगर आप इसे घर पर एक अलग ट्विस्ट के साथ बनाना चाहते हैं, तो चॉकलेट मोदक को ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं चॉकलेट मोदक.

कैसे बनाएं चॉकलेट मोदक रेसिपी- (How To Make Chocolate Modak Recipe At Home)

सामग्री

1 पैकेट ग्लूकोज बिस्कुट

100 ग्राम ड्रिकिंग चॉकलेट पाउडर

1/4 टिन कडेंस्ड मिल्क

50 ग्राम नारियल पाउडर

काजू, हेजलनट, किशमिश, बादाम (वैकल्पिक)

टेबल स्पून घी



वि​धि-

चॉकलेट मोदक बनाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज बिस्कुट का पाउडर कर लें. इसे ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर के साथ मिला लें, इसमें मिल्कमेड और चार बड़े चम्मच घी डालें. काजू और हेजलनट को एक बड़े चम्मच घी में फ्राई कर लें. चॉकलेट मिक्स की एक बॉल बनाएं और ऐसा करते समय, इसके बीच में ड्राई फ्रूट रखकर इसे मोदक का आकार देकर पूरा करें. आप सांचों का भी उपयोग कर सकते हैं. मोदक को कददूकस किए गए नारियल पर रोल करें और ठंडा सर्व करें! यह बहुत स्वादिष्ट है और बच्चों को भी मोदक काफी पसंद आएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)