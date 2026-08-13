अंडा या चिकन? Weight Loss और Muscle Gain के लिए कौन सा प्रोटीन है ज्यादा फायदेमंद?

Chicken vs Egg Protein Weight Loss Diet​ : जिम जाने वालों से लेकर वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों तक, प्रोटीन बढ़ाने की सलाह लगभग हर हेल्थ डाइट में मिलती है. लेकिन जैसे ही बात रोज के खाने की आती है, एक सवाल अक्सर अटक जाता है, प्लेट में चिकन आए या अंडे? अगर आप कम कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन लेना, तो चिकन ब्रेस्ट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंडा किसी काम का नहीं है. अंडे की अपनी अलग खूबियां हैं.

"वजन घटाने या मसल्स बनाने की कोशिश कर रहे ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है, रोज अंडा खाएं या चिकन? दोनों प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन कैलोरी, प्रोटीन और पोषण के मामले में दोनों की भूमिका अलग है."

इसे बनाना आसान है, रोज की डाइट में शामिल करना आसान है और इसमें प्रोटीन के साथ कई जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. यही वजह है कि चिकन और अंडे में से किसी एक को पूरी तरह विजेता चुनना थोड़ा मुश्किल है.

चिकन और अंडे में किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है?

अगर सिर्फ प्रोटीन की मात्रा की बात करें, तो चिकन ब्रेस्ट अंडे से आगे है. 100 ग्राम पका हुआ, बिना स्किन वाला चिकन ब्रेस्ट लगभग 31 ग्राम प्रोटीन देता है, जबकि 100 ग्राम उबले अंडे में करीब 12.6 ग्राम प्रोटीन होता है. कैलोरी के मामले में दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन चिकन ब्रेस्ट में प्रति कैलोरी ज्यादा प्रोटीन मिलता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि अंडा कमतर है. अंडे में प्रोटीन के साथ विटामिन A, D, B12, कोलाइन, सेलेनियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं, जो इसे एक संपूर्ण पोषण वाला फूड बनाते हैं.

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Weight Loss Diet में चिकन और अंडे को कैसे करें शामिल?

अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना और मसल्स बचाए रखना है, तो दोनों को संतुलित तरीके से डाइट में शामिल किया जा सकता है:

सुबह के नाश्ते में

2-3 उबले अंडे

वेजिटेबल ऑमलेट

एग भुर्जी के साथ मल्टीग्रेन टोस्ट

लंच या डिनर में

ग्रिल्ड या उबला चिकन ब्रेस्ट

चिकन सलाद

चिकन और सब्जियों का बाउल

वर्कआउट करने वालों के लिए

नाश्ते में अंडे

लंच या डिनर में चिकन ब्रेस्ट

इससे दिनभर में प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिल सकती है

ध्यान रखें:

डीप फ्राइड चिकन, ज्यादा तेल वाली एग करी या मेयोनेज़ आधारित रेसिपी वजन घटाने के लक्ष्य को प्रभावित कर सकती हैं.

चिकन और अंडे को उबालकर, ग्रिल करके या कम तेल में पकाकर खाना बेहतर विकल्प है.

निष्कर्ष

कम कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो चिकन ब्रेस्ट बेहतर है.

प्रोटीन के साथ विटामिन और मिनरल भी चाहिए तो अंडा मजबूत विकल्प है.

वजन घटाने की डाइट में चिकन या केवल अंडे पर निर्भर रहने के बजाय, दोनों को संतुलित मात्रा में शामिल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

वजन कम करने के लिए चिकन ब्रेस्ट क्यों माना जाता है बेहतर?

अगर आप हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट पर हैं, तो चिकन ब्रेस्ट काफी काम का फूड है. इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है और कैलोरी तुलनात्मक रूप से कम रहती है. इसलिए वजन घटाने के दौरान जब आपको अपनी कैलोरी सीमित रखनी हो, लेकिन प्रोटीन की जरूरत पूरी करनी हो, तब चिकन ब्रेस्ट को डाइट में जगह देना आसान रहता है.

खासकर जिम या वर्कआउट करने वालों के लिए यह रोज के प्रोटीन टारगेट को पूरा करने का आसान तरीका हो सकता है.

अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं, कई जरूरी पोषक तत्वों का भी स्रोत

दूसरी तरफ अंडा सिर्फ प्रोटीन का जरिया नहीं है. इसमें प्रोटीन के साथ कई जरूरी विटामिन और मिनरल भी मिलते हैं. यही वजह है कि अगर आपका फोकस सिर्फ प्रोटीन की मात्रा पर नहीं, बल्कि रोज की डाइट को पोषक बनाने पर भी है, तो अंडा काफी अच्छा विकल्प है. इसके अलावा अंडे जल्दी बन जाते हैं और इन्हें नाश्ते से लेकर दिन के किसी भी खाने में आसानी से शामिल किया जा सकता है.

रोज की डाइट में प्रोटीन जोड़ने की बात हो तो बजट भी मायने रखता है. यही वजह है कि उन लोगों के लिए अंडा काफी सुविधाजनक हो सकता है, जो बिना ज्यादा झंझट के अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं.

जिम जाने वालों के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद?

अगर आपका पहला लक्ष्य है कम कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन, तो चिकन ब्रेस्ट बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप प्रोटीन के साथ जरूरी पोषक तत्व, आसान कुकिंग और बजट भी देख रहे हैं, तो अंडा मजबूत विकल्प बन जाता है.

और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है. अपनी डाइट में चिकन और अंडे दोनों को शामिल करने से प्रोटीन के साथ अलग-अलग पोषक तत्व भी मिल सकते हैं. यानी फिटनेस डाइट में सवाल सिर्फ यह नहीं कि चिकन बेहतर है या अंडा, बल्कि यह है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों को कितनी समझदारी से शामिल करते हैं.

FAQ

1. वजन कम करने के लिए चिकन बेहतर है या अंडा?

अगर लक्ष्य कम कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन लेना है तो चिकन ब्रेस्ट बेहतर विकल्प माना जाता है.

2. 100 ग्राम चिकन में कितना प्रोटीन होता है?

100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में लगभग 31 ग्राम प्रोटीन होता है.

3. क्या अंडा वजन घटाने में मदद करता है?

अंडा प्रोटीन और कई जरूरी विटामिन-मिनरल का अच्छा स्रोत है, इसलिए संतुलित Weight Loss Diet का हिस्सा बन सकता है.

4. Muscle Gain के लिए अंडा बेहतर है या चिकन?

दोनों अच्छे प्रोटीन स्रोत हैं, लेकिन चिकन ब्रेस्ट में प्रति सर्विंग ज्यादा प्रोटीन मिलता है.

5. क्या रोज अंडा और चिकन दोनों खा सकते हैं?

जरूरत और डाइट प्लान के अनुसार दोनों को संतुलित मात्रा में शामिल किया जा सकता है.

