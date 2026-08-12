न मुर्गा है न चर्च, फिर भी नाम पड़ा 'चिकन चर्च', सुबह नींद से उठते ही एक शख्स ने बनवा दी ये अनोखी बिल्डिंग

Mysterious Buildings Indonesia: दुनिया में ऐसी कई हिस्टोरिकल (Historical) और यूनिक बिल्डिंगस हैं, जिन्हें देखकर पहली बार में आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा के घने जंगलों में मगलांग की पहाड़ियों पर ऐसी ही एक अजीबोगरीब बिल्डिंग मौजूद है. स्थानीय लोग इसे 'गेरेजा अयाम' यानी चिकन चर्च के नाम से जानते हैं. दूर से देखने पर ये पूरी तरह से एक ताज पहने हुए मुर्गे जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे का सच किसी को भी हैरान कर सकता है.

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एक सपने से शुरू हुई अनोखी कहानी (Chicken Church Indonesia story)

बात साल 1988 की है जब डेनियल अलमशाह (आलमस्याह) नाम के एक शख्स को रात में एक सपना आया. उनका दावा था कि उन्होंने सपने में एक बड़ा कबूतर देखा, जो पहाड़ी पर बैठा था. डिवाइन इंस्पिरेशन मानकर उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रार्थना स्थल बनाने का फैसला किया. कुछ समय बाद जंगल में घूमते हुए उन्हें वही पहाड़ी दिखी और उन्होंने जमीन खरीदकर 1990 के दशक में इसका निर्माण शुरू करा दिया.

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जब बजट खत्म हुआ तो खंडहर बन गई बिल्डिंग (Financial Crisis and Rise as Tourist Spot)

डेनियल ने लगभग 10 सालों तक मेहनत करके इस पंछी के आकार की विशाल बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर दिया, लेकिन कबूतर की जगह इसका आकार किसी मुर्गे जैसा नजर आने लगा. साल 2000 के आसपास बजट की तंगी के कारण इसका काम बीच में ही रोकना पड़ा और ये जंगलों में लावारिस छूट गई, लेकिन पास ही स्थित बोरोबुदुर मंदिर आने वाले टूरिस्टस की नजर जब इस पर पड़ी, तो इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगीं.

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आज टूरिस्टस के लिए बना फेवरेट प्लेस (Unique Tourist Destination)

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद ये वीरान जगह रातोंरात एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन गई. अब यहां आने वाले लोग इसके क्राउन पर चढ़कर खूबसूरत पहाड़ियों की खूबसूरती देखते हैं और सुबह का सूर्योदय भी निहारते हैं. बिल्डिंग के अंदर अब खूबसूरत टाइल्स, पेंटिंग्स और 12 प्रार्थना करने वाले कमरे बनाए गए हैं. इतना ही नहीं, इस ढांचे के पिछले हिस्से में एक कैफे भी शुरू कर दिया गया है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

