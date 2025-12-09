विज्ञापन

चिया सीड्स खाते समय भूलकर भी न करना ये 4 गलतियां, जान लें खाने का सही तरीका, बाद में नहीं होगा पछतावा

How to Eat Chia Seeds: आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग अधिकतर चिया सीड्स खाते समय करते हैं. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि चिया सीड्स का सेवन कैसे करना चाहिए, जिससे आपको बाद में पछतावा न हो.

Chia Seeds Eating Mistakes: चिया सीड्स खाते समय न करें ये गलतियां
Chia Seeds Khane ka Sahi Tarika: चिया सीड्स एक सुपरफूड है जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, ओमेगा-3, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की बीमारियों को दूर करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं. वजन घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल करने में चिया सीड्स बहुत ही ज्यादा लाभदायक माने जाते हैं. लेकिन अगर इनका गलत तरीके से सेवन कर लिया जाए तो कई समस्याएं भी हो सकती हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग अधिकतर चिया सीड्स खाते समय करते हैं. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि चिया सीड्स का सेवन कैसे करना चाहिए, जिससे आपको बाद में पछतावा न हो.

1. पानी कम पीना

चिया सीड्स के सेवन के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. दरअसल, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिसे पचने के लिए अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है. ऐसे में अगर पानी कम या न पिया जाए तो कब्ज की समस्या हो सकती है. इसी के चलते जब भी आप चिया सीड्स खाएं तो पानी जरूर पिएं.

2. ज्यादा पके हुए चीया सीड्स

कई बार लोग चीया सीड्स को इतना ज्यादा पका लेते हैं कि उनकी न्यूट्रीशनल वैल्यू ही खत्म हो जाती है. इससे शरीर को ज्यादा फायदा भी नहीं पहुंचता है. ऐसे में चिया सीड्स को कभी ज्यादा न पकाएं. इनका सेवन आप पानी में भिगोकर या हल्का पकाकर कर सकते हैं.

3. ज्यादा खा लेना

कई लोगों को लगता है कि ज्यादा चिया सीड्स खाने से उन्हें ज्यादा फायदा होगा. लेकिन ऐसा नहीं, बता दें कि ज्यादा मात्रा में चिया सीड्स खाने से पेट फूलना, गैस, पेट दर्द, अपच जैसी पेट की समस्याएं हो सकती हैं. 1 दिन में 1 चम्मच चिया सीड्स खाना ही अच्छा माना जाता है. समय के साथ-साथ ये मात्रा आप 2 चम्मच भी कर सकते हैं.

4. सूखे चिया सीड्स खाना

जब चिया सीड्स को पानी में भिगोया जाता है तो एक जेल जैसा टेक्चर बन जाता है जिसे पचाना काफी ज्यादा आसान होता है. वहीं, सूखे चिया सीड्स को पचाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इससे पेट फूलने-अपच जैसी समस्या भी हो सकती है.

क्या है चिया सीड्स खाने का सही तरीका?

चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाना ही अच्छा माना जाता है. इसके लिए आप इन बीजों को खाने से पहले आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके अलावा आप इन्हें रात को सोने से पहले भी भिगाकर रख सकते हैं. 

