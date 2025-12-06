पान के पत्ते में लौंग-इलायची मिलाकर खाने से क्या होता है? त्वचा और बालों पर इसका कैसा असर होता है, एक्सपर्ट ने बताए फायदे

- पान के पत्ते में विटामिन A, C, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं
- लौंग में यूजेनॉल होता है जो सूजन कम करने, दर्द निवारण और एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव प्रदान करता है
- इलायची नेचुरल डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करती है और पाचन, सांसों की दुर्गंध तथा मेटाबॉलिज्म सुधारती है
Benefits of Betel Leaves Mixed With Cloves And Cardamom: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल खराब खानपान के चलते पाचन से लेकर कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत आम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें सही नहीं किया जा सकता है. पाचन तंत्र को आसानी से मजबूत किया जा सकता है. इसके लिए बस खानपान में कुछ चीजों को शामिल करना और कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल, पान चबाना भारत की परंपरा में शामिल रहा है. पान का सेवन भोजन के बाद पाचन की क्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है. न्यूट्रिशन और वेलनेस एक्सपर्ट सिमरत के मुताबिक, हाल के वर्षों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच एक नया ट्रेंड उभर रहा है और वह है लौंग और इलायची के साथ पत्ते का उपयोग. यह मिश्रण केवल स्वाद बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे पोषण और औषधीय गुण भी होते हैं. पान के पत्ते में लौंग और इलायची मिलाकर खाने से पाचन के साथ-साथ त्वचा और बालों का भी फायदा मिलता है.
पान के पत्ते में लौंग-इलायची मिलाकर खाने से क्या होता है?
न्यूट्रिशन सिमरत के मुताबिक, पान के पत्ते में विटामिन A और C, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. इसे पाचन में मदद करने, सूजन कम करने और मुंह में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है. वहीं, लौंग में यूजेनॉल पाया जाता हैं, जो सूजन कम करने, पेन रिलीवर और एंटीमाइक्रोबियल प्रभावों के लिए जाने जाता है. इसके अलावा इलायची नेचुरल डिटॉक्सिफायर के रूप में कार्य करती है. यह पाचन, सांसों की दुर्गन्ध और मेटाबॉलिज्म सुधारने में सहायक है. जब इनका साथ में सेवन किया जाता है तो यह तीनों चीज और लाभकारी हो जाती हैं.गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग से राहत
पान के पत्ते में लौंग-इलायची मिलाकर खाने से पाचन तंत्र अच्छा होता है. इससे खाना जल्दी पचता है. लौंग गैस, मतली और भारीपन घटाती है, इलायची पेट को शांत करती है और एसिडिटी कम करती है और पान आंतों की सूजन कम करता है और तेज पाचन में सहायक है. जब ये तीनों एक साथ लिए जाते हैं, तो इस से पाचन शक्ति बेहतर होती है. भोजन के बाद के सेवन पर यह नेचुरल माउथ फ्रेशनर के रूप में भी काम करते हैं.त्वचा को मिलेगा नेचुरल ग्लो
पान के पत्ते में लौंग-इलायची मिलाकर नियमित और सीमित सेवन त्वचा पर भी असर डाल सकता है. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर पान और इलायची, फ्री-रेडिकल्स को कम रखता है. त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है, सूजन और लालिमा कम होती है और मुहांसों का खतरा कम होता है.कॉलेजन प्रोडक्शन में मदद
आजकल हर कोई कॉलेजेन बढ़ाने के लिए उपाय तलाश रहा है और इसके लिए यह संयोजन सबसे बेहतर और कारगार है. लौंग कॉलेजन उत्पादन में, एंटीसेप्टिक प्रकृति एंटीसेप्टिक नसों एवं त्वचा पर स्पंदन बल में मदद करती हैं. त्वचा को साफ करती है और कॉलेजन की प्रोडक्शन में मदद कर सेल्स को सक्रिय करती हैं, जिससे स्किन की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को उभारती है.बाल को फायदा
बालों में डैंड्रफ एवं हेयर फॉल ट्रीटमेंट में लौंग और इलायची दोनों ही स्कैल्प को साफ करते हैं. लौंग में मौजूद एंटी फंगल गुण डैंड्रफ मेलासेज से डैंड्रफ सेल्स की घात को कम करती है. इलायची ब्लड सर्कुलेशन की प्रतिकृति से फॉल कम हेयर एवं ग्रोथ को सुरक्षित करता है. पान का पत्ता विटामिन C से भरपूर होता है, जो बालों को मजबूत करता है और सुधार करता है. हालांकि, यह असर तभी दिखता है जब व्यक्ति का आहार संतुलित हो.सेवन का सही तरीका
पान के पत्ते में 1 लौंग और 1–2 छोटी इलायची डालें. इसे धीरे-धीरे चबाकर निगलना चाहिए. इसे दिन में 1 से ज्यादा नहीं खाएं, क्योंकि इसके ज्यादा सेवन से मुंह में सूखापन, हल्की जलन या एसिडिटी हो सकती है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
