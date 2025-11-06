विज्ञापन
45 में दिखेंगी 25 की अगर अपना लिए ये घरेलू नुस्खे, जानें चेहरे पर ग्लो कैसे लाएं?

Face Glow Home Remedies: आइए जानते हैं कौन से घरेलू फेस पैक आसानी से स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बना सकते हैं.

How do I glow my face naturally?

Face Glow Home Remedies: चेहरे को घर बैठे ग्लोइंग बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो स्टोरी में बने रहिए. धूल, प्रदूषण, तनाव और गलत खानपान के कारण स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम हैं. ऐसे में अगर आप घर बैठे प्राकृतिक और सरल उपायों की मदद से अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो किचन में मौजूद कुछ चीजों को इस्तेमाल करके चेहरे के लिए फेस पैक बना सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से घरेलू फेस पैक आसानी से स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बना सकते हैं.

चेहरे पर परमानेंट ग्लो कैसे लाएं?

चंदन और गुलाब जल: चंदन और गुलाब जल का मिश्रण स्किन को न सिर्फ ठंडा रख सकता है, बल्कि ग्लोइंग भी बना सकता है. चंदन एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. वहीं, गुलाब जल में मौजूद तत्व त्वचा को नमी और ताजगी प्रदान कर सकते हैं. इस पेस्ट को बनाने के लिए एक चुटकी चंदन पाउडर लें और उसमें थोड़ा स गुलाब जल मिला कर एक स्मूद पेस्ट बना लें, फिर इसे चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद धो लें. ऐसा करने से चेहरे पर निखार आएगा.

इसे भी पढ़ें: 40 के बाद हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं? डॉ Saleem Zaidi ने बताया परमानेंट इलाज

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल: मुल्तानी मिट्टी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है. यह त्वचा की गंदगी और तेल को साफ कर चेहरे की चमक को बनाए रखने में मदद कर सकती है. गुलाब जल की ताजगी और नमी इस फेस पैक और भी असरदार बना सकता है. मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगाएं और बाद में धो लें. यह पैक स्किन को चमकदार बनाने के साथ ही साथ रिफ्रेश भी बनाए रखेगा.

हल्दी और एलोवेरा जेल: हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करते हैं. वहीं, एलोवेरा जेल त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. ऐसे में दोनों मिलाकर त्वचा पर लगाने से स्किन को ग्लोइंग बनाया जा सकता है. एलोवेरा जेल और हल्दी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगाएं, सूखने के बाद धो लें. घर पर बना ये फेस पैक आपकी त्वचा को ताजगी और निखार प्रदान करेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

