सर्दियों में फट गए हैं गाल? अपनाएं ये 4 नुस्खे, फिर से चिक्स हो जाएंगे मुलायम और चमकदार

आयुर्वेद में फटे गालों को ठीक करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें से 4 के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं, जो आपके फटे गाल की परेशानी से निजात दिला सकते हैं..

सर्द मौसम और आहार की कमी का संकेत देते हैं फटे गाल, इन 4 उपायों से मिलेगी राहत

Fate gal ka desi ilaj  : कम तापमान और नमी की कमी से सर्दियों में त्वचा से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं. होंठ-गाल का फटना और त्वचा पर रूखापन इन दिनों एक आम समस्या है. यहां तक कि ज्यादा रूखापन होने पर होंठ से खून भी आने लगता है और गाल की त्वचा में भी जख्म हो जाते हैं. आज हम सर्दियों के मौसम में गाल फटने की समस्या के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है. सर्दियों में शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जो त्वचा संबंधी विकारों का कारण है. ये शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है और त्वचा रूखी होने लगती है. आयुर्वेद में फटे गालों को ठीक करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें से 4 के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं, जो आपके फटे गाल की परेशानी से निजात दिला सकते हैं..

फटे गाल का 4 देसी इलाज 

  1. पहला तरीका है अभ्यंग. इसमें चेहरे पर लगाए जाने वाले तेलों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए बादाम या नारियल के तेल को हल्का गुनगुना करके प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है, जिससे त्वचा का सूखापन कम हो. अगर गालों पर तेल नहीं लगाना चाहते हैं, तो रात के समय देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये त्वचा के भीतर जाकर नमी प्रदान करेगा.
  2. दूसरा, सर्दियों में बार-बार चेहरे को धोने और गर्म पानी से बचाना चाहिए. चेहरा धोने के लिए हर्बल फेसवॉश और हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और धोने के बाद एलोवेरा जेल या मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें. ये गालों को नर्म बनाए रखने में मदद करेगा.
  3. तीसरा, आहार में परिवर्तन से भी त्वचा को भरपूर पोषण मिलता है. सबसे पहले अंदरूनी रूखेपन को खत्म करने की जरूरत हैं. इसके लिए ढेर सारा पानी पीएं और आहार में नारियल, घी, तेल, खजूर, बादाम और गर्म दूध को शामिल करें.
  4. चौथा, गालों पर शहद और एलोवेरा को लगाने से भी आराम मिलेगा. त्वचा की नमी को कम करने के लिए शहद सबसे ज्यादा लाभकारी है और एलोवेरा चेहरे की रंगत को निखारने में मदद करेगा.


इन बातों का रखें खास ख्याल

अब ये जानना भी जरूरी है कि फटे गालों की समस्या न हो, उसके लिए किन-किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए. इसके लिए बार-बार मुंह धोने से बचें, चेहरे पर मेकअप कम लगाएं, चेहरे पर सीधे तौर पर सर्द हवा न लगने दें और रात को सोने से पहले चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

