डर्मा रोलर से चेहरे को मिलते हैं कौन से फायदे? जानें क्या है सही तरीका, घर बैठे पाएं पार्लर जैसा ग्लो

Derma roller benefits: डर्मा रोलर आपकी स्किन के लिए एक छोटा-सा जादू है, जो बिना ज्यादा खर्च के आपकी खूबसूरती को निखार देता है. बस सही तरीके से इस्तेमाल करें और घर बैठे पार्लर जैसा ग्लो पाएं.

Derma Roller Benefits: घर बैठे पाएं पार्लर जैसा ग्लो... वो भी बिना हजारों खर्च किए

What are the benefits of a derma roller for your face: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर महिला चाहती है कि उसकी स्किन नैचुरल ग्लो करे, लेकिन काम, तनाव और धूप में रहने से स्किन अक्सर डल और थकी-थकी लगने लगती है. ऐसे में लोग हजारों रुपये पार्लर ट्रीटमेंट में खर्च करते हैं, फिर भी मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रही हैं, तो एक छोटा सा Derma Roller आपकी स्किन को चमत्कारी निखार दे सकता है.

क्या है डर्मा रोलर? (How to use derma roller for face)

डर्मा रोलर दरअसल एक फेशियल माइक्रो-नीडलिंग टूल है, जिसमें छोटे-छोटे बारीक सुइयों वाले रोलर लगे होते हैं.
जब इसे हल्के हाथों से चेहरे पर रोल किया जाता है, तो ये त्वचा की ऊपरी परत में छोटे-छोटे छेद बनाते हैं.
इससे Collagen और Blood Circulation बढ़ता है, जो स्किन को टाइट, फ्रेश और यंग दिखाने में मदद करता है.
यानी, ये टूल एजिंग के साइन को कम करके आपकी स्किन को रिवाइव करता है.

कैसे काम करता है डर्मा रोलर? (Derma roller for face benefits)

  • जब आप डर्मा रोलर को चेहरे पर रोल करते हैं, तो ये त्वचा की ऊपरी परत पर माइक्रो इंजरीज़ करता है.
  • इससे स्किन खुद को रिपेयर करने लगती है और नई सेल्स बनने लगती हैं.
  • परिणामस्वरूप चेहरे पर नया ग्लो, टाइटनेस और झुर्रियों में कमी नजर आती है.
  • हालांकि, शुरू में हल्की लालिमा या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, जो कुछ घंटों में ठीक हो जाता है.
डर्मा रोलर के फायदे (derma roller for glowing skin)

  • झुर्रियों और Fine Lines को कम करता है.
  • स्किन टोन और टेक्सचर सुधारता है.
  • एक्ने और Pigmentation के निशान हल्के करता है.
  • कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाकर स्किन को यंग बनाता है.
  • ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे स्किन ग्लो करती है.

घर पर इस्तेमाल करने का तरीका (derma roller ka use)

  • सबसे पहले डर्मा रोलर को गर्म पानी या अल्कोहल से स्टरलाइज़ करें.
  • चेहरा साफ करके हल्के हाथों से रोल करें...ऊपर-नीचे और क्रॉस दिशा में.
  • इसके बाद सीरम या मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि स्किन हाइड्रेट रहे.
  • अगर चेहरे पर एक्ने, सनबर्न या कट है, तो उस हिस्से पर डर्मा रोलर न इस्तेमाल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

