अमृतसरी कुलचा दुनिया की नंबर 2 बेस्ट ब्रेड में है शामिल, ये हैं देश के पांच सबसे मशहूर कुलचा आउटलेट

Amritsari Kulcha: भारत का नाम दुनिया के फूड मैप पर एक बार फिर चमक उठा है. टेस्ट एटलस (Taste Atlas), जो एक पॉपुलर फूड और ट्रैवल गाइड है, ने दुनिया भर के व्यंजनों, पेय पदार्थों, डेसर्ट और इनग्रेडिएंट की रैंकिंग के लिए खास पहचान हासिल की है. हाल ही में इसने दुनिया की 50 बेस्ट ब्रेड्स (अक्टूबर 2025 तक) की नई लिस्ट जारी की है. इसमें अमृतसरी कुल्चे (Amritsari Kulcha) को दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन ब्रेड (World's 2nd Best Bread) का दर्जा दिया गया है. अमृतसर की गलियों से शुरू हुआ यह जायका अब भारत के कोने-कोने और विदेशों तक पहुंच चुका है. यह सिर्फ एक ब्रेड नहीं, बल्कि पंजाब की मेहमान नवाजी और परंपरा का स्वाद है. चलिए जानते हैं, भारत में इसके पांच सबसे मशहूर आउटलेट कौन से हैं.

भारत के 5 मशहूर कुलचा आउटलेट (5 Famous Kulcha Outlets in India)

1. भाई कुलवंत सिंह कुलचा वाला (Bhai Kulwant Singh Kulcha Wala)

अमृतसर के गोल्डन टेंपल के पास मौजूद भाई कुलवंत सिंह कुलचा वाला इसका बहुत पुराना और मशहूर आउटलेट है. यहां के आलू-प्याज के कुलचे और छोले की जोड़ी पूरे पंजाब में मशहूर है. सुबह-सुबह लगने वाली लंबी कतारें इस बात का सबूत हैं कि यहां का स्वाद लोगों के दिलों में बस चुका है.

2. माकन कुलचा लैंड (Makan Kulcha Land)

माकन कुलचा लैंड को अमृतसरी कुलचे के लिए दूसरी सबसे बेस्ट जगह कहा जाता है. यहां का बटर से भरा कुरकुरा कुलचा और साथ में खट्टा-मीठा प्याज का अचार इसे खास बनाता है. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी यहां के स्वाद की तारीफ कर चुके हैं.

3. लवली कुलचा हब (Lovely Kulcha Hub)

लुधियाना का यह आउटलेट युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है. यहां पनीर, गोभी और मिक्स स्टफ्ड कुलचे मिलते हैं जिन्हें खास मसालेदार छोले और रायते के साथ परोसा जाता है. स्वाद के साथ-साथ यहां की साफ-सफाई और सर्विस भी शानदार है.

4. कुलचा किंग (Kulcha King)

राजधानी दिल्ली में भी कुलचा प्रेमियों की कमी नहीं. कुलचा किंग अपने खास तंदूरी कुलचे के लिए जाना जाता है. यहां इसके नॉन-वेज ऑप्शन जैसे चिकन और मटन कुलचे भी मिलते हैं, जो उत्तर भारत के स्वाद को मॉडर्न ट्विस्ट देते हैं.

5. अमृतसरी कुलचा हब (Amritsari Kulcha Hub)

चंडीगढ़ का यह आउटलेट पारंपरिक अमृतसरी कुलचे का असली स्वाद परोसता है. यहां का मक्खन से लबालब कुलचा और मसाला छोले, ग्राहकों को बार-बार यहां आने के लिए मजबूर कर देते हैं.

अमृतसरी कुलचा अब सिर्फ पंजाब की पहचान नहीं रहा, बल्कि यह भारत के खानपान का गौरव बन गया है. देश के इन मशहूर आउटलेट्स ने अपने-अपने तरीके से इस पारंपरिक ब्रेड को खास बनाया है. अगर आपको कभी इन शहरों में जाने का मौका मिले तो इन जगहों पर जाकर इस पंजाबी डिश स्वाद का जरूर लीजिएगा.

