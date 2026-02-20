Quick and Easy Sehri Recipes: सेहरी के लिए 30 मिनट से भी कम समय में बनाएं, ये 3 अंडे से बनी टेस्टी रेसिपी

Easy Egg Recipes: रमज़ान के पाक महीने में नमाज पढ़ी जाती हैं, सुबह से शाम तक रोज़ा रखा जाता है और शाम को दावतें होती हैं, रोज़ेदार सूरज उगने से पहले खाना खाते हैं, जिसे सेहरी कहते हैं, कहा जाता है कि सेहरी के बाद, रोज़ा रखने वाले के मुंह में खाने का एक भी टुकड़ा या पानी की एक बूंद भी नहीं जाती. यह पहला खाना सेहरी/सुहूर कहलाता है, जो दिन का सबसे ज़रूरी खाना होता है, इसलिए सेहरी के दौरान खाया जाने वाला खाना पोषक तत्वों से भरपूर और पेट भरने वाला होना चाहिए. यहां हम आपके साथ अंडे से बनी 3 ऐसी टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो आपके शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रख सकती हैं.

चलिए लिस्ट की शुरुआत सबसे आसान और सबसे स्वादिष्ट रेसिपी से करते हैं,

एग बोंडा: इस रेसिपी में, उबले अंडों पर बेसन का मसालेदार घोल लगाकर क्रिस्पी और बढ़िया होने तक फ्राई किया जाता है। हाई-प्रोटीन अंडे आपको बाकी दिन के लिए एनर्जी देने के लिए एकदम सही हैं. इसे बनाने के लिए अंडों को पानी में थोड़ा नमक डालकर उबालें अब कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को पीसकर पेस्ट बना लें. एक बड़े कटोरे में बेसन का आटा डालें और नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, बेकिंग सोडा, गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें, प्याज-मिर्च का पेस्ट डालें और फिर से मिला लें. थोड़ा पानी डालें और गाढ़ा घोल बनाने के लिए फेंटें. ध्यान रखें कि घोल इतना गाढ़ा हो कि तलने पर अंडों के ऊपर एक परत बन जाए. अब उबले हुए अंडों को एक-एक करके घोल में डुबोएं और ध्यान से तलने के लिए गरम तेल में डालें. अंडों को सुनहरा भूरा होने तक तल लें.

अंडा कबाब: अंडा कबाब एक पॉपुलर स्नैक रेसिपी है जो उबले अंडे, बेसन, कुछ तीखे मसालों और मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अदरक और लहसुन के पेस्ट से बनती है. इसे बनाने के लिए उबले अंडे को कद्दूकस कर लें और कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कप पानी स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटा कटा हुआ प्याज, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और तेल मिला दें. ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें और अंडे के मिक्सचर को हाथों से अच्छी तरह गूंथ लें. अपने स्वाद के हिसाब से मसाले डालें और मिक्सचर से गोल कबाब बना लें. उन्हें ब्रेडक्रम्ब्स से अच्छी तरह कोट कर लें. गहरे तले वाले पैन या कढ़ाई में तेल गरम करें. कबाब को डीप फ्राई करें. प्याज के छल्ले और पुदीने की चटनी के साथ गरमागरम परोसें.

अंडा पराठा: इस प्रोटीन से भरपूर पराठे से अपने टेस्ट बड्स को खुश करें. यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी गलत नहीं हो सकता, यह आपको पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखेगा. इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और तेल डालकर 1 कप पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें. अगर आटा सूखा लगे तो थोड़ा और पानी मिला सकते हैं, अच्छी तरह गूंथ लें. आटे को चार भागों में बांट लें की फिर लोई को बेलन से समान रूप से बेल लें, फिर उसे दो बार मोड़कर त्रिकोण का आकार दें. इसे दोबारा बेलकर एक त्रिकोणीय शीट बना लें. बचे हुए आटे के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं, एक कटोरे में अंडे, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह फेंट लें. इसे अलग रख दें. बेली हुई लोई को गरम तवे पर रखें और दोनों तरफ से 1-2 मिनट तक पकाएं. सतह पर थोड़ा सा तेल डालें और एक मिनट और पकाएं. जैसे ही किनारे कुरकुरे होने लगें, एक तेज चाकू से तहों के साथ-साथ जल्दी से एक चीरा लगाएं और उसमें अंडे की आधी मात्रा डालें. पराठे को थोड़ा झुकाएं ताकि अंडे का मिश्रण अंदर चला जाए, फिर इसे पलट दें और दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं. पराठे पर थोड़ा और तेल छिड़कें और चम्मच के पिछले हिस्से से हल्के से दबाएं, आंच तेज करें और पराठे को तब तक पकाते रहें जब तक वह फूलकर कुरकुरा भूरा न हो जाए.

इसे भी पढ़ें: गंजापन कर देगा दूर ततैया का छत्ता, आचार्य बालकृष्ण से जानें कैसे करना होगा इस्तेमाल

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)