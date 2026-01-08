30 दिन तक रोज अजवाइन खाने से आपके शरीर का क्या होता है, अजवाइन गर्म है या शरीर के लिए ठंडा? जानिए यहां

Ajwain Ke Fayde In Hindi: दादी-नानी के नुस्खों में अजवाइन की एक अलग जगह है क्योंकि इसमें मौजूद तत्व कई तरह के रोगों को शरीर से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. इसके औषधीय गुण पेट दर्द से लेकर गैस, सर्दी-जुकाम और अपच तक में फायदेमंद साबित हो सकते है. यह एक प्राकृतिक, सस्ता और असरदार गहरेलू नुस्खा साबित हो सकता है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं अजवाइन खाने के क्या फायदे हैं, इसकी तासीर कैसी है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए?

ठंड में अजवाइन खाने के फायदे?

पेट के लिए फायदेमंद : सर्दियों में पाचन स्लो हो जाता है. ऐसे में अजवाइन में मौजूद तत्व गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

: सर्दियों में पाचन स्लो हो जाता है. ऐसे में अजवाइन में मौजूद तत्व गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. सर्दी-जुकाम से राहत: ठंड में सर्दी-जुकाम होना आम है. नियमित रूप से अजवाइन खाने से इस दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है.

ठंड में सर्दी-जुकाम होना आम है. नियमित रूप से अजवाइन खाने से इस दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है. पेट में दर्द से छुटकारा: अजवाइन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पेट में दर्द से राहत दिला सकते हैं.

अजवाइन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पेट में दर्द से राहत दिला सकते हैं. जोड़ों के दर्द में आराम: सर्दियों के मौसम में जोड़ों में दर्द की समस्या आम है. ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अजवाइन खाते हैं, तो इस दर्द में आराम मिल सकता है.

अजवाइन की तासीर कैसी होती है?

अजवाइन की तासीर गर्म होती है, सर्दियों के मौसम में इसका सेवन शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकता है और जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है या जिनके हाथ-पैर ठंडे रहते हैं उनके लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है. इसलिए ठंड में इसे खाने की सलाह दी जाती है.

रोजान अजवाइन का सेवन कैसे करें?

आप अजवाइन को पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छी तरह उबाल लें, जब पानी उबल जाए, तो छानकर हल्का गुनगुना होने पर पिएं. इस तरह से अजवाइन का सेवन करने से शरीर को दोगुने फायदे हो सकते हैं.

अजवाइन का सेवन कब नहीं करना चाहिए?

प्रेगनेंसी : प्रेगनेंसी में ज्यादा मात्रा में अजवाइन खाने से गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकती है.

: प्रेगनेंसी में ज्यादा मात्रा में अजवाइन खाने से गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकती है. अल्सर : अजवाइन की तासीर गर्म होती है, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से अल्सर की परेशानी बढ़ सकती है.

: अजवाइन की तासीर गर्म होती है, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से अल्सर की परेशानी बढ़ सकती है. लिवर: जिन लोगों को लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें अजवाइन का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए.

