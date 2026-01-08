विज्ञापन
विशेष लिंक

30 दिन तक रोज अजवाइन खाने से आपके शरीर का क्या होता है, अजवाइन गर्म है या शरीर के लिए ठंडा? जानिए यहां

Ajwain Ke Fayde In Hindi: आइए बिना देरी किए जानते हैं अजवाइन खाने के क्या फायदे हैं, इसकी तासीर कैसी है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए? 

Read Time: 3 mins
Share
30 दिन तक रोज अजवाइन खाने से आपके शरीर का क्या होता है, अजवाइन गर्म है या शरीर के लिए ठंडा? जानिए यहां
Ajwain khane ke fayde nuksan

Ajwain Ke Fayde In Hindi: दादी-नानी के नुस्खों में अजवाइन की एक अलग जगह है क्योंकि इसमें मौजूद तत्व कई तरह के रोगों को शरीर से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. इसके औषधीय गुण पेट दर्द से लेकर गैस, सर्दी-जुकाम और अपच तक में फायदेमंद साबित हो सकते है. यह एक प्राकृतिक, सस्ता और असरदार गहरेलू नुस्खा साबित हो सकता है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं अजवाइन खाने के क्या फायदे हैं, इसकी तासीर कैसी है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए? 

ठंड में अजवाइन खाने के फायदे?

  • पेट के लिए फायदेमंद: सर्दियों में पाचन स्लो हो जाता है. ऐसे में अजवाइन में मौजूद तत्व गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. 
  • सर्दी-जुकाम से राहत: ठंड में सर्दी-जुकाम होना आम है. नियमित रूप से अजवाइन खाने से इस दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है. 
  • पेट में दर्द से छुटकारा: अजवाइन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पेट में दर्द से राहत दिला सकते हैं. 
  • जोड़ों के दर्द में आराम: सर्दियों के मौसम में जोड़ों में दर्द की समस्या आम है. ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अजवाइन खाते हैं, तो इस दर्द में आराम मिल सकता है.
Latest and Breaking News on NDTV

इसे भी पढ़ें: दही जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

अजवाइन की तासीर कैसी होती है?

अजवाइन की तासीर गर्म होती है, सर्दियों के मौसम में इसका सेवन शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकता है और जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है या जिनके हाथ-पैर ठंडे रहते हैं उनके लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है. इसलिए ठंड में इसे खाने की सलाह दी जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

रोजान अजवाइन का सेवन कैसे करें?

आप अजवाइन को पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छी तरह उबाल लें, जब पानी उबल जाए, तो छानकर हल्का गुनगुना होने पर पिएं. इस तरह से अजवाइन का सेवन करने से शरीर को दोगुने फायदे हो सकते हैं.

अजवाइन का सेवन कब नहीं करना चाहिए?

  • प्रेगनेंसी: प्रेगनेंसी में ज्यादा मात्रा में अजवाइन खाने से गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकती है.
  • अल्सर: अजवाइन की तासीर गर्म होती है, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से अल्सर की परेशानी बढ़ सकती है.
  • लिवर: जिन लोगों को लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें अजवाइन का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajwain Ke Fayde In Hindi, Ajwain Ke Fayde Aur Nuksan, Ajwain Ki Taseer Thandi Ya Garam, Ajwain Kaise Khaye, Ajwain Ghar Par Kaise Ugaye
Get App for Better Experience
Install Now