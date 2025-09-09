ब्राउन राइस खाने से क्या फायदे होते हैं?

Brown Rice Benefits: चावल भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है. ज्यादातर लोग सफेद चावल का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? वाइट चावल की तुलना में भूरे चावल को खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ब्राउन राइस में फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है. इनको अगर आप अपनी थाली का हिस्सा बनाते हैं तो वजन को कम करने से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल को करने और दिल को स्वस्थ रख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं ब्राउन राइस खाने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं और इसे अपनी थाली में क्यों शामिल करना चाहिए.

Brown Rice Kyu Khana Chahiye | Brown Rice Khane Se Kya Hota Hai | Brown Rice Ko Diet Me Add Kaise Kare

ब्राउन राइस क्यों खाने चाहिए

वजन: ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने की आदत को कम करता है और ओवरईटिंग से बचाता है. जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें: रोजाना ब्लूबेरी खाने के फायदे, इन 5 लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

ब्लड शुगर: ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चावल की तुलना में कम होता है. यह शुगर को धीरे-धीरे रक्त में रिलीज करता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

दिल: ब्राउन राइस फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है और हार्ट को हेल्दी रखकर दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी कम कर सकता है.

पाचन: ब्राउन राइस फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाकर पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज, अपच और गैस से राहत दिला सकता है और आंतों की सफाई में मदद कर सकता है.

कैंसर: ब्राउन राइस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद कर सकते हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार हो सकते हैं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)