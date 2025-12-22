विज्ञापन
रोज सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाते हैं ब्रेड? यहां जानें ब्रेड क्यों नहीं खाना चाहिए और इसके बदले क्या खाएं

Bread Kyu Nahi Khani Chahiye: यहां जानें ब्रेड खाने के क्या नुकसान है और उसके बदले क्या खाया जा सकता है?

Bread khane ke kya nuksan hai

Bread Kyu Nahi Khani Chahiye: कई लोग सुबह दिन की शुरुआत चाय के साथ ब्रेड खाकर करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो ब्रेड बटर, ब्रेड जैम या सैंडविच खाना पसंद करते हैं. क्या आप भी उन में से एक हैं? अगर हां, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत. जरूरत से ज्यादा ब्रेड का सेवन शरीर को कई बीमारियों का घर बना सकता है. यहां जानें ब्रेड खाने के क्या नुकसान है और उसके बदले क्या खाया जा सकता है?

रोजाना ब्रेड खाने से क्या होता है?

वजन: सफेद ब्रेड को मैदे से बनाया जाता है, जिसमें फाइबर बहुत कम होता है, इसे खाने से पेट जल्दी बहार जाता है, जिसके कारण बार-बार भूख लगती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा ब्रेड खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

ब्लड शुगर: सफेद ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो साबित हो सकता है. इसलिए शुगर के मरीजों की इसका सेवन नहीं करना चाहिए. 

पेट: मैदे से बनी ब्रेड पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज, गैस और पेट फूलने की समस्या का कारण बन सकती है, जो लोग पहले से ही पाचन की समस्याओं से परेशान हैं उनके लिए इसका सेवन हानिकारक साबित हो सकता है.

ब्रेड की जगह नाश्ते में क्या खाएं?

सुबह नाश्ते में आप ब्रेड की बजाय मल्टीग्रेन रोटी, ओट्स, दलिया, पोहा, उपमा, सब्जियों वाला चीला या फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं. यह आपके शरीर को न सिर्फ एनर्जेटिक रखेंगे, बल्कि और भी कई दिक्कतों से दूर रख सकेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

