आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं बॉम्बे स्टाइल भेल पूरी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Bombay-Style Bhel Puri: मुंबई का नाम लेते ही हमारे दिमाग में पहला ख्याल हलचल भरी सड़कों, एक सुंदर व्यू, और टेस्टी स्ट्रीट फूड (Street Food) की याद दिलाता है. वड़ा पाव, मिसल पाव से लेकर रगड़ा पेटिस तक, इस शहर के सबसे ज्यादा फेमस फूड हैं. आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है पॉपुलर स्ट्रीट फूड भेल पूरी. यह स्नैक मुरमुरे, प्याज, मसाले, चटनी और मठरी के क्रेंची पीस से बनता है. अगर आप भी स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं और घर पर इसका स्वाद लेना चाहते हैं, तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें.

बॉम्बे स्टाइल भेल पूरी को बनाना बहुत ही आसान है. इस टेस्टी रेसिपी में डेली की घरेलू सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं. घर पर इस डिश को तैयार करने से पहले आपको हर बार किराने की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है.

Photo Credit: iStock

कैसे बनाएं बॉम्बे-स्टाइल भेल पूरी रेसिपी- (How To Make Bombay-Style Bhel Puri Recipe)

इस स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लें और उसमें मुरमुरे, कटे हुए प्याज, आलू, कुटी हुई मठरी या पूरी के टुकड़े, हरी चटनी, इमली की चटनी, नमक और नींबू डालें. इन सबको तब तक मिलाएं जब तक फ्लेवर आपस में मिल न जाए. अब हरी मिर्च के छोटे-छोटे टुकड़े डालें और फिर से मिलाएं. इस मिक्सचर को एक प्लेट में रखें और सेव और प्याज से गार्निश करें. अपनी शाम की चाय के साथ या अनचाही भूख को मिटाने के लिए भी आप इसे बना सकते हैं.

