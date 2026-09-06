स्टारडम छोड़ चूल्हे-चौके तक पहुंचीं एक्ट्रेस कंगना रनौत, अपने हाथों से बनाई ये खास डिश

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने देसी अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में, जब पूरा देश कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में डूबा था, तब कंगना भी अपने काम से वक्त निकालकर अपने होमटाउन मंडी (हिमाचल प्रदेश) पहुंच गईं. उन्होंने अपना यह खास त्योहार किसी आलीशान पार्टी में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर में बहुत ही सादगी के साथ मनाया.

मंडी पहुंचने के बाद कंगना पूरी तरह से पारिवारिक रंग में रंग गईं. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह अपने परिवार के साथ कितनी खुश नजर आ रही थीं. हिमाचल की हसीन वादियों के बीच बने उनके घर का माहौल इस पावन मौके पर और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था.

कैसे मनाया भगवान कृष्ण का जन्मदिन-

इस सेलिब्रेशन की सबसे खास बात यह रही कि कंगना ने बाजार से मंगाई गई चीजों के बजाय अपने हाथों से कान्हा के लिए भोग तैयार किया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसकी एक झलक भी दिखाई. वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह पूरे मन से कान्हा के पसंदीदा भोग बनाया. आम तौर पर फिल्मों की चकाचौंध में रहने वाली कंगना को अपने घर की किचन में इस तरह देसी अंदाज में खाना बनाते देख उनके फैंस उनकी सादगी के दीवाने हो गए हैं. त्योहार के दिन घर की बनी चीजों से भगवान को भोग लगाने की हमारी पुरानी परंपरा है, और कंगना ने इसे पूरी खूबसूरती से निभाया.

फैंस को खूब भाया देसी अंदाज-

कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया है. लोग उनकी इस बात की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद वह अपनी जड़ों और संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं. चाहे बात हिमाचल के पारंपरिक पहनावे की हो या फिर घर पर अपने हाथों से कान्हा का प्रसाद बनाने की, कंगना ने साबित कर दिया कि त्योहारों का असली मजा अपनों के साथ और अपने घर पर ही आता है.

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