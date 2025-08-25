बारिश में फ्रिजी बालों को ऐसे करें अलविदा, भिंडी का पानी देगा नेचुरल ग्लो

Okra water for hair: बरसात का मौसम जहां दिल को सुकून देता है, वहीं बालों के लिए यह परेशानी लेकर आता हैनमी और उमस की वजह से बाल ड्राई, रफ और फ्रिजी हो जाते हैं. इस दौरान बालों की चमक और मजबूती खोने लगती है. ऐसे में महंगे प्रोडक्ट्स या केमिकल ट्रीटमेंट के बजाय आप अपना सकते हैं एक नेचुरल उपाय...भिंडी का पानी.

क्यों फायदेमंद है भिंडी? । bhindi hair mask

भिंडी सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि बालों के लिए भी खजाना है. इसमें मौजूद चिपचिपा पदार्थ हेयर सीरम की तरह काम करता है. भिंडी में विटामिन A, C और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों को अंदर से पोषण देते हैं. इससे बाल शाइनी, स्मूद और हेल्दी दिखते हैं.

भिंडी का पानी कैसे बनाएं? । DIY hair remedy

एक कढ़ाही में 3 गिलास पानी डालकर गर्म करें.

अब इसमें डालें 7-8 कटी हुई भिंडी, 1 चम्मच मेथी दाना और एलोवेरा का टुकड़ा.

पानी को अच्छे से उबलने दें, ताकि सारे पोषक तत्व इसमें मिल जाएं.

जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो इसे छानकर एक बाउल में रख लें.

यह नेचुरल मिक्सचर ही है आपका भिंडी हेयर जेल.

कैसे लगाएं बालों में भिंडी का पानी? । monsoon hair care tips

सबसे पहले इस जेल को बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह अप्लाई करें.

इसके बाद हल्के हाथों से कंघी करें, ताकि जेल बालों में बराबर फैले.

बालों को ढककर 30 से 40 मिनट तक छोड़ दें.

तय समय के बाद हल्के शैम्पू से बाल धो लें.

नियमित रूप से हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करने से बाल फ्रिजीनेस से मुक्त, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे.

एक्स्ट्रा टिप्स । bhindi ka pani balon ke liye

भिंडी जेल के साथ नारियल तेल या बादाम तेल मिलाकर लगाने से डबल फायदा होता है.

इस नुस्खे का लगातार इस्तेमाल करने पर बाल न सिर्फ अच्छे दिखेंगे, बल्कि लंबे समय तक मजबूत भी रहेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

