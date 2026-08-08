आज क्या बनाऊं: सिर्फ एक कटोरी बेसन से डिनर में बनाएं टेस्टी सब्ज़ी, फटाफट नोट करें रेसिपी

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप किचन में गए हैं और वहां जाकर पता चला कि सब्जियां खत्म हो गई हैं, तब कई बार तो गुस्सा आता है क्योंकि समझ नहीं आता कि ऐसे समय क्या बनाया जाए. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप सिर्फ 1 कटोरी बेसन से गट्टे की स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं. यह राजस्थान की पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय डिश है, जिसे बेसन, दही और मसालों की मदद से तैयार किया जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं बेसन की सब्जी- (How To Make Gatte Ki Sabji)

सामग्री-

छोटा कप बेसन

1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर

1/2 टी स्पून धनिया पाउडर

1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

एक चुटकी हींग

3/4 टी स्पून नमक

1 टी स्पून जीरा

1/2 अदरक, बारीक कटा हुआ

1 टी स्पून पुदीना, बारीक कटा हुआ

1/4 टी स्पून बेकिंग सोड़ा

1 कप दही

तेल

बेस बनाने के लिए-

1 टेबल स्पून घी

1 टेबल स्पून तेल

5 गुंटूर मिर्च

1/2 टी स्पून जीरा

1 प्याज़, बारीक कटा हुआ

8-10 लौंग

1 टुकड़े कासिया

5-6 कली लहसुन, बारीक कटा हुआ

1/2 टी स्पून हल्दी

3/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1/4 टी स्पून धनिया पाउडर

1/4 टी स्पून हींग

नमक

1(बीच से कटी) हरी मिर्च

धनिया पत्ती , टुकड़ों में कटा हुआ

विधि-

सबसे पहले जीरा और हींग को हल्का भून लें और उन्हें पीसकर पाउडर बना लें. अब एक बाउल में बेसन, भुना हुआ जीरा-हींग, नमक और अपनी पसंद के अन्य मसाले डालें. इसमें थोड़ा कसा हुआ अदरक और बारीक कटा पुदीना भी मिला सकते हैं. अब फेंटी हुई दही और चुटकीभर बेकिंग सोडा डालकर आटा गूंध लें. यदि मिश्रण सूखा लगे तो थोड़ा और दही मिला लें. जब आटा तैयार हो जाए तो उसमें एक-दो बूंद तेल डालकर चिकना कर लें. अब इस आटे की लंबी-लंबी रोल जैसी पट्टियां बना लें. एक पैन में पानी उबालें और इन रोल्स को उसमें डालकर पकाएं. पकने के बाद इन्हें बाहर निकालकर ठंडा करें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इन्हें हल्का सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

ग्रेवी बनाने की विधि-