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सोशल मीडिया X अब यूजर्स को कंटेंट का नहीं देगा पैसा, लॉन्च करने जा रहा नया प्रोग्राम, लेकिन रखी है यह शर्त

सोशल मीडिया एक्स ने अपना पुराना रेवेन्यू प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया है. कंपनी ने कहा है कि इसका आखिरी पेमेंट 11 सितंबर को होगा. जबकि नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है.

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सोशल मीडिया X अब यूजर्स को कंटेंट का नहीं देगा पैसा, लॉन्च करने जा रहा नया प्रोग्राम, लेकिन रखी है यह शर्त
एलॉन मस्क के एक्स पर शुरू हो रहा नया प्रोग्राम
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने हाल ही में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े बदलावों में से एक किया है. प्लेटफार्म अपना 'क्रिएटर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम' बंद कर रहा है और सभी योग्य यूजर्स को आखिरी पेमेंट 7 सितंबर को किया जाएगा. X ने प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए इस प्रोग्राम को बंद करने की घोषणा की गई. 7 अगस्त से ही इस प्रोग्राम के लिए नए साइन-अप भी बंद कर दिए गए थे. रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के तहत, X पर यूजर्स को एंगेजमेंट के आधार पर पोस्ट करने से पैसे कमाने का मौका दिया गया था. हालांकि, यह केवल प्रीमियम X अकाउंट यूजर्स के लिए ही थे.

यह कदम X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के इस्तीफ़े की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है. हालांकि, वे अब भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए एडवाइज़र बने हुए हैं.

क्यों बंद किया जा रहा है एक्स का रेवेन्यू प्रोग्राम

एक्स की क्रिएटर्स हेड एलेग्रा जैकिया ने इस प्रोग्राम को बंद करने की वजह बताते हुए कहा कि इसके इंसेंटिव सही नहीं थे. क्रिएटर्स के प्लैटफ़ॉर्म पर नया कंटेंट लाने के बजाय, कई लोग पेमेंट पाने के लिए दूसरों के कंटेंट का दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे. इससे निपटने के लिए, X एक नया ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू कर रहा है. जैकिया ने समझाया, हम और नियम और अपवाद जोड़ते रह सकते थे, लेकिन आखिरकार बेहतर फैसला यही था कि नए सिरे से शुरुआत की जाए और ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो शुरू से ही ओरिजिनैलिटी को रिवॉर्ड देने के लिए डिज़ाइन किया गया हो.

फिलहाल, सिर्फ वे क्रिएटर्स ही नए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो पहले से रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं.

लेकिन नए प्रोग्राम में क्या-क्या है, यह देखने से पहले ध्यान रखें कि X ने रेवेन्यू शेयरिंग के लिए तीन पेमेंट का प्लान बनाया है, जिसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा. मौजूदा यूजर्स को स्टैंडर्ड पेमेंट शेड्यूल के तहत 14 अगस्त और 28 अगस्त को आखिरी पेमेंट मिलेंगे, और 7 सितंबर तक हुई कमाई के लिए आखिरी पेमेंट 11 सितंबर या उसके आस-पास मिलने की उम्मीद है.

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क्रिएटर्स के लिए X का नया प्रोग्राम क्या है?

X का कहना है कि ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम का मकसद उन क्रिएटर्स को इनाम देना है जो प्लेटफ़ॉर्म पर ओरिजिनल आइडिया, जानकारी, रिपोर्टिंग, क्रिएटिविटी और कमेंट्री लाते हैं. यानी, यह उन क्रिएटर्स पर फोकस करता है जो असल में कुछ नया और क्रिएटिव लाते हैं, न कि सिर्फ दूसरों का कंटेंट री-शेयर करते हैं या कम मेहनत वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं.

नए सिस्टम के तहत, योग्य क्रिएटर्स अपने ओरिजिनल कंटेंट से मिलने वाले क्वालिफ़ाइड इंप्रेशन से पैसे कमा सकेंगे. पेमेंट हर दो हफ़्ते में किए जाएंगे, बशर्ते अकाउंट और कंटेंट प्रोग्राम की शर्तों को पूरा करते रहें.

X ने बताया कि ओरिजिनल कंटेंट से उसका क्या मतलब है. कंपनी के अनुसार, इस प्रोग्राम का मकसद उन क्रिएटर्स को इनाम देना है जो प्लेटफ़ॉर्म पर बातचीत में ओरिजिनल वैल्यू जोड़ते हैं. X ने ओरिजिनल कंटेंट को ऐसे मटीरियल के तौर पर परिभाषित किया है जिसे यूजर ने खुद बनाया हो और जिसमें उनकी अपनी आवाज़, नज़रिया, जानकारी या क्रिएटिविटी झलकती हो.

इसमें थ्रेड्स, वीडियो, मीम्स, ओरिजिनल रिपोर्टिंग, एनालिसिस, कमेंट्री, रिएक्शन, फ़ोटो, ग्राफ़िक्स, इलस्ट्रेशन और दूसरे क्रिएटिव काम शामिल हो सकते हैं. अगर कोई कंटेंट ओरिजिनल संदर्भ, एनालिसिस, नैरेशन, ह्यूमर या क्रिएटिव एडिटिंग के ज़रिए मौजूदा कंटेंट को काफ़ी हद तक और सार्थक रूप से बदलता है, तो वह भी इसके लिए योग्य हो सकता है.

X के ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम में शामिल होने के शर्त

X के नए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आप ऐसे देश में रहने चाहिए जहाँ यह प्रोग्राम उपलब्ध है. आपके पास पर्सनल या बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए और आपने X का प्रीमियम प्लान सब्सक्राइब किया होना चाहिए. आपके अकाउंट पर कम से कम 500 वेरिफ़ाइड फ़ॉलोअर्स होने चाहिए और पिछले 90 दिनों में वेरिफ़ाइड यूज़र्स से कम से कम 500,000 होम टाइमलाइन इंप्रेशन मिलने चाहिए. यहाँ इंप्रेशन में रिप्लाई पर मिलने वाले इंप्रेशन शामिल नहीं हैं. आपको रेगुलर रूप से ओरिजिनल कंटेंट भी पोस्ट करना होगा.

X का कहना है कि क्रिएटर स्टूडियो के ज़रिए अप्लाई किया जा सकता है और नतीजों की जानकारी तीन वर्किंग डेज़ में दी जाएगी. जिन यूज़र्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, वे एक अपील कर सकते हैं, और अगर वह अपील सफल नहीं होती है, तो वे 90 दिनों के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे अभी भी सभी ज़रूरी शर्तें पूरी करते हों.

नए प्रोग्राम के लिए पहला पेमेंट 28 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि जो मौजूदा रेवेन्यू शेयरिंग क्रिएटर्स 8 सितंबर या उसके बाद योग्य होने पर एनरोल करेंगे, उन्हें अपना पहला पेमेंट 25 सितंबर को मिलेगा.

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