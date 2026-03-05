होली में बचे हुए खाने को इन स्मार्ट तरीकों से करें इस्तेमाल, नोट करें रेसिपी

Holi Leftover Foods: होली का त्योहार खत्म हो गया है लेकिन इस खास दिन के लिए बने हुए खास पकवान खत्म नहीं हो पाते हैं. ऐसे में आपके और हमारे सभी के घरों में गुजिया से लेकर के ठंडाई, मिठाई, समोसा और जो भी चीजें बच गई हैं उनको फेंकने का मन नहीं करता है क्योंकि इन सबको बनाने में आपने बहुत मेहनत की होती है. अगर आपकी भी होली पार्टी के बाद बचे हुए खाने को कैसे इस्तेमाल करें इस बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे होली के लेफ्टओवर फूड को इस्तेमाल करने का स्मार्ट तरीका.

होली पर बची हुई डिशेज को कैसे करें इस्तेमाल

गुजिया

गुजिया के बिना होली के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है. अगर आपने भी गुजिया बनाई हैं और वो बच गई हैं तो आप गुजिया के टेस्टी पुडिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आप सारी गुजिया को हाथ से तोड़कर चूरा बना लीजिए. अब इनको दूध, इलायची पाउडर और चीनी मिलाकर के बेक कर दीजिए. इसको आप ड्राई फ्रूट्स, केसर से गार्निश कर दें.

ठंडाई

अगर आपने भी होली पर ठंडाई बनाई है और वो बच गई है तो आप उसके आइस क्यूबस जमा कर के रख दें. फिर कभी भी आपको जब भी कोई ड्रिंक बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

बेसन लड्डू

बेसन के लड्डुओं को आप क्रश कर के दूध या दही के साथ मिक्स करें और मिठास के लिए इसमें शहद मिलाएं और आइस क्यूब्स मिलाकर एक प्रोटीन रिच ड्रिंक तैयार कर सकते हैं. ये ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट स्मूदी और क्विक स्नैक का काम करेगी.

समोसा

समोसा गरमा-गरम खाने में ही मजा आती है. ऐसे में आप बचे हुए समोसा से चाय बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आप समोसे को क्रश करें और उसमें उबले आलू, दही, चटनी और सेव डालकर चाट तैयार कर सकते हैं. ऊपर से सेव और अनार डालकर गार्निश करें.

