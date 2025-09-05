रोजाना सुबह नाश्ते में बेसन का चिल्ला खाने के 4 फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान | Quick Recipe

Besan Chilla Khane Ke Fayde: बेसन का चिल्ला नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए. यह न केवल खाने में अच्छा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इसे चने के आटे से बनाया जाता है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है. ऐसे में अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. आप चाहें, तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए सब्जियों को मिलाकर भी तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं स्वाद से भरपूर इस डिश को खाने के क्या फायदे हैं?

बेसन का चिल्ला खाने से क्या होता है

प्रोटीन से भरपूर: बेसन में प्रोटीन ज्यादा होता है, रोजाना इसका सेवन मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर की मरम्मत में मदद कर सकता है. हड्डियों की समस्या से राहत पाने के लिए बेसन का चिल्ला फायदेमंद हो सकता है.

पाचन: बेसन का चिल्ला फाइबर से भरपूर होता है. इसका सेवन पाचन क्रिया को बेहतर बना सकता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद है.

ब्लड शुगर: बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. जो ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोक सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन लाभदायक हो सकता है.

स्किन: बेसन का चिल्ला विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है. ऐसे में इसको डाइट में शामिल करने से स्किन को चमकदार और बालों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

हार्ट: बेसन में कोलेस्ट्रॉल कम होता है और फाइबर की वजह से यह दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है. हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

कैसे बनाएं बेसन का चिल्ला?

सामग्री:

- 1 कप बेसन

- 1/2 कप पानी -

1/4 चम्मच हल्दी पाउडर

- 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

- 1/4 चम्मच जीरा

- 1 बड़ा चम्मच तेल

- नमक स्वादानुसार

बेसन चीला बनाने का तरीका

एक बाउल में बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, और नमक डालकर उसमें धीरे-धीरे पानी डालें और एक मिश्रण तैयार कर लें. अब एक पैन लें उसे हल्का गरम करने के बाद थोड़ा सा तेल डालें और फैला दें. एक बड़े चम्मच से बेसन का मिश्रण लेकर तवे पर फैलाएं, जब दोनों तरफ से चिल्ला सुनहरा भूरा हो जाए, तो उसे पुदीने या धनिया की चटनी के साथ परोसें.

