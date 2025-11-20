सर्दियों में रोज खाएं हेल्दी और टेस्टी टमाटर, सर्दी-खांसी समेत ये बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

ठंड का मौसम शुरू होते ही जुकाम, खांसी, बुखार और इम्यूनिटी कमजोर होने की शिकायतें बढ़ जाती हैं. ऐसे में टमाटर के सेवन से इन समस्याओं से दूर रहा जा सकता है. लाल टमाटर जितने टेस्टी होते हैं, उतने ही हेल्दी भी. इसे भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ठंड के मौसम में सबसे सस्ता और स्वादिष्ट सुपरफूड बताता है. रोजाना 1-2 टमाटर खाने या इनका सूप-सलाद लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम पास भी नहीं फटकता.

कैसे करें टमाटर का सेवन- (How To Consume Tomato)

खास बात है कि टमाटर को कच्चा, सूप, सब्जी, सलाद, चटनी या अन्य रूप में भी खाया जा सकता है. सुबह खाली पेट टमाटर काटकर उस पर काला नमक-काली मिर्च डालकर खा सकते हैं. टमाटर का गर्म सूप अदरक-काली मिर्च, काला नमक डालकर पी सकते हैं. सलाद, चटनी, सब्जी या ग्रेवी में भी डालकर खा सकते हैं.

टमाटर खाने के फायदे- (Tamatar Khane Ke Fayde)

टमाटर में भरपूर मात्रा में लाइकोपीन, विटामिन-सी, बीटा-कैरोटीन और पोटैशियम जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. सर्दियों में धूप कम होने से विटामिन-डी की कमी होती है, ऐसे में टमाटर का विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को पूरा सपोर्ट देते हैं.

ये भी पढ़ें- Warm Up With Soup: सर्दियों में शरीर को गर्म रखेंगे ये सूप, बीमारियां रहेंगी दूर, ये वाला तो लहसुन से बना है, नोट करें रेसिपी

सर्दियों में टमाटर खाने के एक-दो नहीं कई फायदे हैं. इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और वायरल इन्फेक्शन, फ्लू और खांसी आसानी से नहीं होते. गले की खराश और सूखी खांसी में राहत मिलती है. त्वचा रूखी नहीं होती, ठंड में भी निखार बना रहता है. दिल की सेहत अच्छी रहती है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है. टमाटर आंखों के लिए भी फायदेमंद है. आंखों की रोशनी बढ़ती है, अन्य समस्याएं दूर होती हैं. टमाटर पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

टमाटर के सेवन से कई लाभ मिलते हैं और इसके सेवन से पूरे मौसम भर फिट और हेल्दी रहा जा सकता है. मगर कुछ लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है. जिन्हें टमाटर से एलर्जी या एसिडिटी बहुत ज्यादा होती हो, किडनी स्टोन के मरीजों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही खाना चाहिए. बहुत ज्यादा ठंडा टमाटर गले में खराश बढ़ा सकता है, इसलिए हल्का गुनगुना करके खाना चाहिए.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)