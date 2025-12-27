IIT कानपुर में बंपर प्लेसमेंट, इन बड़ी कंपनियों ने कर दी नौकरियों की बारिश

IIT Kanpur Placement: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT में पढ़ाई पूरी करने के बाद कई बड़ी कंपनियां बाहें फैलाकर युवाओं का स्वागत करती हैं. ऐसा ही नजारा आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट सेशन में भी देखा गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं को तगड़े पैकेज के ऑफर दिए गए हैं. भारत समेत दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों ने आईआईटी कानपुर से पासआउट होने वाले छात्रों के सामने नौकरी के ऑफर रखे. ये प्लेसमेंट का पहला चरण है, इसके बाद दूसरी कंपनियां भी आएंगीं और छात्रों को अपने हिसाब से नौकरियां ऑफर करेंगीं.

कितने छात्रों को मिली नौकरी?

IIT कानपुर के 2025-26 के स्नातक बैच के लिए प्लेसमेंट सेशन में करीब 250 कंपनियों ने हिस्सा लिया था. इसमें कुल 1,202 जॉब ऑफर्स दिए गए, जिनमें से 1,079 पदों को स्वीकार कर लिया गया है. यानी इतने युवाओं की नौकरी इन कंपनियों में पक्की हो चुकी है. इसमें इंटर्नशिप के बाद मिले पद (PPOs) भी शामिल हैं.

विदेशी कंपनियों ने भी दिए ऑफर

आईआईटी कानपुर के कई छात्र ऐसे भी थे, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्लेसमेंट मिला है. कुल 15 छात्रों को जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और अमेरिका में मौजूद कंपनियों ने नौकरी के ऑफर दिए. इसमें बोइंग, एयरबस, मास्टरकार्ड, और डॉयचे बैंक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. इनके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, मीशो, सैमसंग और क्वालकॉम जैसी कंपनियां भी इस कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हुईं.

बस एक QR कोड और सैलरी आने से पहले ही नौकरी से हाथ धो बैठेंगे आप!

IIT कानपुर ने क्या कहा?

पहले चरण की इस प्लेसमेंट ड्राइव को लेकर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये काफी अच्छे आंकड़े हैं. उन्होंने कहा कि ये बड़ी कंपनियों के साथ संस्थान के के गहरे और पुराने संबंधों का प्रमाण है. साथ ही ये भी उम्मीद जताई कि प्लेसमेंट के अगले चरण में भी इसी तरह के नतीजे दिखेंगे.

बता दें कि हर साल आईआईटी ग्रेजुएट्स के प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं और उन्हें हायर करती हैं. आईआईटी से शुरुआती सैलरी पैकेज 30 से 50 लाख तक होते हैं. वहीं कुछ ग्रेजुएट्स को कंपनियां एक करोड़ तक का ऑफर भी देती हैं, हर साल सबसे बड़े पैकेज के नए रिकॉर्ड बनते हैं.