वजन बढ़ाने के लिए कैसे खाएं केला?

Banana For Weight Gain: अगर आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो केले को डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे खाएं केला.

Banana For Weight Gain: क्या आप भी अपने वजन को बढ़ाने के लिए उपाय तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बता रहे जिसके सेवन से हेल्दी तरीके से वजन को बढ़ाया जा सकता है. जी हां आपने बिल्कुल सही गेस किया हम बात कर रहे हैं केले की. केले को पोषण का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि केले को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं वजन को तेजी से बढ़ाने के लिए कैसे खाएं केला.

वजन बढ़ाने के लिए केला कैसे खाएं- (Vajan Badhane Ke Liye Kaise Khaye Kela)

1. दूध केला-

अगर आप वजन के हेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना केला और दूध का साथ में सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर को पोषण भरपूर मात्रा में मिलता है.

Photo Credit: iStock

2. केले का शेक-

अगर आपको केला खाना ऐसे पसंद नहीं है तो आप केले का शेक बनाकर पी सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको केला, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता होती है.

3. केले की स्मूदी-

अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप केला की स्मूदी को ट्राई कर सकते हैं. इसे कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये कि इसे बच्चे से लेकर बड़े तक पसंद करते हैं.

4. केले का हलवा-

मीठा खाने के शौकीन हैं तो केले का हलवा बना कर खा सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी मीठे की क्रविंग शांत होगी बल्कि, वजन को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें घी, चीनी अच्छी मात्रा में डाला जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

