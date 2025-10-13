विज्ञापन
पोटैशियम की कमी को दूर करने के लिए रोजाना खाएं सिर्फ 2 केले, इन चीजों में भी भर-भर कर पाया जाता है Potassium

Potassium Deficiency: पोटैशियम शरीर का 'साइलेंट हीरो' कहा जा सकता है. आयुर्वेद में इसे क्षार तत्व कहा गया है, जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है और शरीर की ऊर्जा धारा को संतुलन में रखता है.

Potassium Deficiency: रोजाना 2 केले खाने से दूर होती है पोटैशियम की कमी.

Potassium Deficiency In Hindi: पोटैशियम ऐसा मिनरल है, जिसे सही मायनों में शरीर का 'साइलेंट हीरो' कहा जा सकता है. आयुर्वेद में इसे क्षार तत्व कहा गया है, जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है और शरीर की ऊर्जा धारा को संतुलन में रखता है. यह एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट खनिज है जो दिल की धड़कन, मांसपेशियों की हरकत, दिमाग के संकेत भेजने की प्रक्रिया और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

पोटैशियम के फायदे- (Potassium Ke Fayde)

1. दिल-

पोटैशियम दिल के लिए एक रक्षक की तरह काम करता है. यह हृदय की मांसपेशियों को नियमित रूप से संकुचित करने में मदद करता है, जिससे धड़कन सामान्य बनी रहती है. इसकी कमी से दिल की धड़कन गड़बड़ा सकती है या हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. ब्लड प्रेशर-

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, क्योंकि यह सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है. इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मंत्र है- कम सोडियम और ज्यादा पोटैशियम.

3. मांसपेशियों-

पोटैशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सही तालमेल में भी मदद करता है. थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या भ्रम जैसी समस्याएं कई बार इसकी कमी की वजह से होती हैं. इसके अलावा, यह किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है और शरीर से एसिडिक वेस्ट को बाहर निकालता है.

कितनी मात्रा में लेना चाहिए पोटैशियम- How Much Take Potassium:

एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना लगभग 3500-4700 मिलीग्राम पोटैशियम की जरूरत होती है. बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में यह मात्रा थोड़ी अलग हो सकती है. पोटैशियम की कमी को हाइपोकैलिमिया कहते हैं, जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन, थकावट, कब्ज, अनियमित धड़कन, सुस्ती या यहां तक कि सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है. लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर हृदय, गुर्दे और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है.

पोटैशियम के लिए क्या खाएं- Potassium Deficiency Ke Liye Kya Khaye:

अच्छे प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो पोटैशियम आपको केला, संतरा, नारियल पानी, पालक, शकरकंद, मूंग दाल, दही, खजूर और किशमिश से भरपूर मात्रा में मिल सकता है.

हर केला लगभग 422 मिलीग्राम पोटैशियम देता है, यानी दो केले से आपकी दिनभर की जरूरत का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

