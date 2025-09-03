कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं? जानिए दिल के लिए सबसे बेहतर अनाज और फूड्स

Foods To Reduce Cholesterol: आज के समय में लोगों की जिंदगी जितनी तेज़ हो गई है, उतनी ही कम हो गई है शरीर की देखभाल. भागदौड़ भरी दिनचर्या, खराब खानपान और कम एक्टिविटी की वजह से कई लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं. कोलेस्ट्रॉल एक तरह की चर्बी है जो अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाए तो धमनियों में जमने लगती है. इससे खून का बहाव रुकने लगता है और दिल पर ज़ोर पड़ता है. आगे चलकर यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी का कारण बन सकता है. ऐसे में दवाइयों से ज्यादा जरूरी है कि खानपान में बदलाव किया जाए. खासतौर पर ऐसे अनाज और फूड्स को शामिल करें जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करें और दिल की सेहत को बेहतर बनाएं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे अनाज और खाद्य पदार्थों के बारे में, जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं.

खराब कोलेस्ट्रॉल के लिए अनाज (Foods For Bad Cholesterol)

1. ब्राउन राइस-

सफेद चावल के मुकाबले ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा होता है. यह धीरे पचता है और शरीर को फैट जलाने में मदद करता है. इसका फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मददगार होता है. इसमें मैग्नीशियम और विटामिन बी भी होता है, जो दिल के लिए फायदेमंद हैं.

2. ज्वार-

ज्वार एक मोटा अनाज है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. इसका फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर में जमा फैट को कम करता है. रेगुलर ज्वार की रोटी या उपमा खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे-धीरे घटने लगती है.



3. ओट्स-

ओट्स को अगर आप रोजाना सुबह या रात के खाने में शामिल करते हैं, तो ये आपकी धमनियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करता है. इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो एक स्क्रबर की तरह काम करता है. इसके साथ-साथ ओट्स पेट भी साफ रखने में मददगार है.



4. बीन्स-

बीन्स यानी दालों की बात करें तो इनमें घुलनशील फाइबर की भरपूर मात्रा होती है. इन्हें पचाने में शरीर को समय लगता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है. ये वज़न कम करने में भी मददगार हैं और कोलेस्ट्रॉल को संतुलन में रखने का काम कर सकते हैं.



5. जौ और अन्य साबुत अनाज-

जौ, बाजरा, रागी जैसे अनाजों में घुलनशील फाइबर पाया जाता है. यह फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में असरदार होता है और दिल के लिए फायदेमंद साबित होता है. इन अनाजों को दलिया, खिचड़ी या रोटी के रूप में खाया जा सकता है.



6. बैंगन और भिंडी-

कम कैलोरी वाली ये सब्जियां फाइबर का अच्छा स्रोत हैं. इन्हें उबालकर या कम तेल में पकाकर खाया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखने में मदद कर सकती है.



7. मेवे-

बादाम, अखरोट, पिस्ता और मूंगफली जैसे मेवों में हेल्दी फैट पाया जाता है. ये दिल को मजबूती देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें सीमित मात्रा में ही खाएं.



8. हेल्दी तेल-

खाना बनाते समय घी या मक्खन की जगह सूरजमुखी, कैनोला या सरसों जैसे हल्के तेलों का इस्तेमाल करें. ये तेल खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते और दिल की सुरक्षा कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)