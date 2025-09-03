विज्ञापन
इन लोगों के लिए वरदान है इलायची का छिलका, बस ऐसे करें इस्तेमाल

Cardamom Peel Benefits: भारतीय किचन में मौजूद मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है. इलायची को कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके छिलके सेहत के लिए कमाल हैं.

Cardamom Peel Benefits: इलायची के छिलके फायदे.

Cardamom Peel Benefits In Hindi: इलायची किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए कमाल माना जाता है. लेकिन क्या आप भी बेकार समझ कर फेंक देते हैं इलायची के छिलके, तो जान लें इससे होने वाले फायदे. जी हां इलायची के छिलके को सेहत का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो पाचन, त्वचा, बालों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं. ये छिलके पाचन तंत्र को मजबूत करने, मुंह की दुर्गंध दूर करने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे.

इलायची के छिलके के फायदे- (Elaich Ke Chilke Ke Fayde)

1. एसिडिटी-

एसिडिटी की समस्या से रहते हैं परेशान तो इलायची के छिलके हैं रामबाण. जी हां क्योंकि इसमें मौजूद गुण पेट के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं.

2. जी मिलचाने-

अगर आपको भी अक्सर जी मिचलाने की समस्या रहती हैं तो आप इलायची के छिलके का सेवन कर सकते हैं.

3. मुंह की बदबू-

इलायची के छिलके के इस्तेमाल से मुंह की बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है. जी हां सिर्फ इलायची ही नहीं इसके छिलके भी मुंह की बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें इलायची के छिलके का इस्तेमाल- (How to consume cardamom peel)

1. इलायची के छिलके के पाउडर में आप मिश्री और काला नमक मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. इलायची के छिलके का चूर्ण बनाकर आप गरम पानी में मिलाकर पी सकते हैं. 

3. इलायची के छिलके को पानी में उबालकर भी आप पी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

