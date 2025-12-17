विज्ञापन
हरी सब्जी देखकर भागते हैं बच्चे? अगर एक बार अपना ली ये ट्रिक, तो मिनटों में सब्जी चट कर देंगे बच्चे

Bache Ko Hari Khilane Ke Tips: आइए बिना देरी किए जानते हैं क्या हैं वो जादुई ट्रिक्स जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे को हरी सब्जियां खिला सकते हैं.

Apne bacche ko sabji kaise khilaye

Bache Ko Hari Khilane Ke Tips: हरी सब्जियां बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी मानी जाती हैं. इनमें पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल, फाइबर और आयरन कई बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आपके बच्चे भी हरी सब्जियों को देखकर मुंह बना लेते हैं, तो चिंता न करें, आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से अपने बच्चों को हरी सब्जियां खिला सकेंगे. आइए बिना देरी किए जानते हैं क्या हैं वो जादुई ट्रिक्स.

बच्चों को हरी सब्जियां कैसे दें?

आटे में मिलाकर: हरी पत्तेदार सब्जियों को आटे में मिलाकर आप अपने बच्चों को अलग-अलग रंग की रोटी के रूप में खिला सकते हैं. इस तरीके से बच्चा आसानी से खा सकेगा.

दाल में मिलाकर: आप बथुआ, मेथी और पालक जैसी हरी सब्जी को दाल में मिलाकर अपने बच्चे को खिला सकते हैं. इस तरीके से खिलाने से बच्चे को स्वाद का पता नहीं चलेगा और साथ ही भरपूर मात्रा में पोषण भी मिल जाएगा. 

नूडल्स और फ्राइड राइस: अगर आपके बच्चे को नूडल्स और फ्राइड राइस खाना पसंद है, तो आप उनमें भी हरी सब्जियां डालकर अपने बच्चे को खिला सकते हैं. ऐसा करने से वो मन से इन चीजों को खाएंगे और साथ ही भरपूर मात्रा में पोषण भी मिल जाएगा.

स्मूदी: आप स्मूदी के रूप में भी अपने बच्चों को हरी सब्जियां खिला सकते हैं. आप चाहें, तो पालक और केल की स्मूदी बनाकर पीला सकते हैं और स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें शहद और बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसभरी को शामिल भी कर सकते हैं. यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

