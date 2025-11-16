Anjeer Ke Fayde: सर्दियों में अंजीर खाने से क्या होता है? अंजीर खाने के सही समय और तरीका, एक्सपर्ट से जानिए

Anjeer Khane Ke Fayde: सर्दियों का मौसम सेहत के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस समय शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है. सर्दियों में अंजीर खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. अंजीर एक बहुत ही पौष्टिक फल है. सर्दियों में अंजीर खाने से शरीर को गर्मी मिलती है. इसके साथ ही अंजीर का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. इससे पाचन तंत्र बेहतर होता है. त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में भी मददगार है. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. सलीम जैदी ने अंजीर खाने के फायदे (Fig Benefits) और अंजीर खाने का सही तरीका बताया है.

यह भी पढ़ें:- चुकंदर के जूस में नींबू मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं? चुकंदर का जूस कितने दिन तक पीना चाहिए, जानिए क्या कहती है स्टडी

अंजीर खाने के फायदे

डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, अंजीर एक ऐसा फल है, जो सर्दियों में सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. अंजीर में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं. अंजीर में विटामिन ए, सी, और के भरपूर मात्रा में होता है. इसके अलावा यह कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिजों का भी एक अच्छा स्रोत है. चलिए आपको बताते हैं अंजीर का सेवन कब और कैसे करना चाहिए.

आयुर्वेद मेडिसिन में हजारों सालों से अंजीर का इस्तेमाल होता आया पाचन तंत्र से जुड़ी अलग-अलग समस्या को ठीक करने के लिए. कब्ज की समस्या के लिए अंजीर बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि अंजीर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और मल त्याग को नियमित करता है.

वजन कम करने के लिए भी अंजीर फायदेमंद है, क्योंकि अंजीर में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है. जिससे भूख कंट्रोल रहती है. यह वजन घटाने के साथ-साथ शरीर को एनर्जी भी प्रदान करता है. 100 ग्राम अंजीर में लगभग 3 ग्राम फाइबर और केवल 74 कैलोरी होती हैं.

अंजीर त्वचा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह हाइड्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन प्रदान करता है, जो त्वचा को चमकदार बनाने, मुंहासों को कम करने और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं.

अंजीर का सेवन कई तरह से किया जा सकता है. रात भर अंजीर को पानी या दूध में भिगोकर सुबह खा सकते हैं. इसके अलावा रात में सोने से पहले दूध में उबालकर पी सकते हैं. अंजरी का सेवन सूखे मेवे के रूप में भी किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.