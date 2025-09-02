सुबह अंजीर खाने के बड़े फायदे, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी हो सकती है जादुई

Anjeer Khane Ke Fayde: अंजीर, जिसे अंग्रेजी में फ़िग के नाम से भी जाना जाता है एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जिसका सेवन सूखा और ताजा दोनों रूपों में किया जा सकता है. अंजीर फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के विटामिन से भरपूर है, जो न सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद लाभदायक है. तो चलिए जानते हैं अंजीर खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए.

Anjeer Khane Ka Sahi Tarika | Anjeer Khane Ke Kya Fayde Hain | Anjeer Benefits

सुबह खाली पेट अंजीर खाने से क्या होता है?

पेट: अंजीर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन को बेहतर बनाकर कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है. पेट को साफ रखने के लिए आप रोज सुबह भीगी अंजीर का सेवन कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: ज्यादा कॉफी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? जानकर रह जाएंगे हैरान

हड्डियां: अंजीर में पाया जाने वाला कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से राहत दिलाने में मददगार है.

दिल: अंजीर में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए अंजीर का सेवन फायदेमंद है.

वजन: अंजीर में कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होता है, जिससे भूख नियंत्रित रहती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. अगर आप वजन कम चाहते हैं, तो अंजीर आपकी मदद कर सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)