विज्ञापन
विशेष लिंक

अंगूर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, यहां जाने रोज अंगूर खाने से क्या फायदा होता है?

Angur Khane Ke Fayde In Hindi: इस आर्टिकल में हम आपको अंगूर खाने के फायदे और इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
अंगूर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, यहां जाने रोज अंगूर खाने से क्या फायदा होता है?
Angur khane se kya hota hai

Angur Khane Ke Fayde In Hindi: हर किसी को अलग-अलग तरह के फल पसंद आते हैं, लेकिन जहां न्यूट्रिशन और स्वाद की बात आती है वहां, सबसे पहले नाम आता है अंगूर का. यह खाने में जितना स्वादिष्ट होता है शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद भी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अंगूर में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? इस आर्टिकल में हम आपको अंगूर खाने के फायदे और इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं. 

अंगूर में कौन सा विटामिन होता है?

  • विटामिन बी6: अंगूर में विटामिन बी6 की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो दिमाग के साथ नर्वस सिस्टम के लिए लाभदायक मानी जाती है.
  • विटामिन सी: अंगूर विटामिन का बेहतरीन सोर्स है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए अंगूर का सेवन किसी जादू से कम नहीं है. 
  • विटामिन के: अंगूर में विटामिन के की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है, जो हड्डियों की हेल्थ लिए बेहद जरूरी माना जाता है.
  • विटामिन ए: अंगूर में विटामिन ए की कम मात्रा पाई जाती है, जो आंखों की हेल्थ के लिए जरूरी मानी जाती है.

इसे भी पढ़ें: केले में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं? जानें किन बीमारियों में है फायदेमंद

अंगूर से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

इम्यूनिटी: नियमित रूप से अंगूर का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को रोगों से दूर रख सकते हैं.

हार्ट: अंगूर में मौजूद तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने में मदद करते हैं. दिल को स्वस्थ रखने के लिए अंगूर फायदेमंद है.

पाचन: अंगूर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट को ठीक रखकर गैस, अपच और कब्ज जैसी दिक्कतों से राहत दिला सकती है.

स्किन: अंगूर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जो शरीर को अंदर से साफ रखकर त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Angur Khane Ke Fayde, Angur Me Konsa Vitamin Hota Hai, Benefits Of Grapes, What Happens If I Eat Grapes Every Day?, Angur Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now