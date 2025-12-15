विज्ञापन
विशेष लिंक

चेहरे की चमक से लेकर पेट की गैस और कब्‍ज तक ठीक कर सकता है आंवला, जान लें बनाने का सही तरीका और पीने का समय

Amla Juice Benefits: आइए यहां जानते हैं आंवला जूस किन लोगों को पीना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
चेहरे की चमक से लेकर पेट की गैस और कब्‍ज तक ठीक कर सकता है आंवला, जान लें बनाने का सही तरीका और पीने का समय
Amla से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है?

Amla Juice Benefits: थकान, कमजोर इम्यूनिटी, बालों का झड़ना और पाचन से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाना चाहते हैं? अपनी डाइट में आंवला को शामिल कर लें. यह विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप अपने डेली रूटीन में इसके जूस को शामिल करते हैं तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए यहां जानते हैं आंवला जूस किन लोगों को पीना चाहिए.

रोज आंवला का जूस पीने से क्या होता है?

  1. इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है: आंवला जूस विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, ज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दी-खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव करवा सकता है. जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए यह जूस फायदेमंद है.
  2. पेट के लिए फायदेमंद है: जो लोग कब्ज, गैस या अपच की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए आंवला जूस बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. यह पाचन रस को सक्रिय करता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है.
  3. स्किन के लिए कमाल: अगर आप पिंपल, दाग-धब्बों की समस्या से परेशान रहते हैं, तो नियमित रूप से आंवला जूस पीना अपने लिए लाभदायक साबित हो सकता है. यह त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकता है.
  4. बालों को मजबूत बनता है: आंवला में मौजूद तत्व बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जो लोग बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, वे अपने रूटीन में इस जूस को शामिल कर सकते हैं.
  5. वजन करता है कंट्रोल: आंवला जूस मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. ऐसे में जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए आंवला का जूस किसी वरदान से कम नहीं है.

इसे भी पढ़ें: फूड पॉइजनिंग होने पर भूल कर भी मत कीजिए ये गलती, डॉक्टर से जानिए घर बैठे कैसे पा सकते हैं राहत

आंवला जूस बनाने का आसान तरीका/सही समय

आंवला धोकर काट लें. इस दौरान बीज न‍िकालकर अलग कर दें. अब आंवला पल्‍प को मिक्सर में डालें और इसमें कुछ पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें. अब इसे साफ सूती कपड़े में से छान लें और ताजा ताजा पिएं. आंवला जूस का पूरा लाभ लेने के लिए इसे सुबह खाली पेट पिएं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amla Juice Benefits, 15 Dino Tak Amla Ka Juice Pine Se Kya Hoga, Ek Din Me Kitne Amla Kha Sakte Hai, Ek Din Me Kitni Baar Amla Juice Pi Sakte Hai, Amla Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now