क्या आप जानते हैं बासी खाना खाने से क्या होता है?

स्वस्थ रहने के लिए ताजा खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह आपको ऊर्जा देने मे मदद करता है और शरीर को सेहतमंद करने में सहायक करता है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग समय बचाने के लिए ज्यादा मात्रा में खाना बनाकर फ्रीज में रख देते हैं, ताकि बाद में खा सकें. समय बचाने के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि बासी खाना सेहत को बिगाड़ सकता है. क्योंकि बासी खाने में जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और इसको पचाने में भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द की समस्याएं हो सकती हैं.

बासी खाना खाने के नुकसान- (Basi Khana Khane Ke Nuksan)

1. फूड पॉइजनिंग-

बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है. खाना बनने के तुरंत बाद या कुछ समय में उसे खा लेना चाहिए वरना उसमे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो आपको आसानी से संक्रमित करके फूड पॉइजनिंग का शिकार बना सकते हैं.

फूड पॉइजनिंग में उल्टी, दस्त, पेट दर्द या बुखार के लक्षण दिख सकते हैं.

2. पाचन समस्याएं-

बासी खाना बैक्टीरिया से भरपूर होता है, जो आसानी से आपको संक्रमित करके बीमार कर सकता है. अगर आप बासी खाने को खाते हैं तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा कर कब्ज, गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं बढ़ाकर पेट में इंफेक्शन का कराण भी बन सकता है.

3. डिहाइड्रेशन-

बासी खाना फूड पॉइजनिंग की समस्या को बढ़ाकर उल्टी और दस्त की प्राब्लम कर सकता है. जिसकी वजह से शरीर में से ज्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है और आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. बच्चों को बासी खाना देने से बचाना चाहिए, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चे डायरिया जैसी समस्या से संक्रमित हो सकते हैं.

क्या खाने से बचना चाहिए- (Kya Nahi Khaye)

आपको बता दें कि बासी चावल, अंडा, चिकन, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और सीफूड खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इनमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा ज्यादा होता है, जो आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं.

