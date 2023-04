अजवाइन को इन 4 तरीकों से अपनी डाइट में करें शामिल, बीमारियां रहेंगी कोसो दूर

सेहत के लिए बेहद लाभदायी है अजवाइन, फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान.

Best Way to Use Ajwain Seeds: हम सभी जानते हैं कि भारतीय रसोइयों में पाएं जाने वाले मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते है. इन्हीं में से एक मसाला जिसकी आज हम बात करेंगे वो है अजवाइन. पूरी, पराठों, मट्ठी और सब्जियों में ये छोटे-छोटे से बीज स्वाद भर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लजीज बीज आपकी सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं. अजवाइन (Ajwain) में प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और एंटीसेप्टिक, ऐंटीमाइक्रोबियल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो हर तरीके से हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. आप इसका उपयोग अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं. फिर चाहे आप इसके पानी का सेवन करें या फिर इससे बनी चाय पिएं. तो चलिए जानते हैं इसका सेवन आप किन-किन तरीकों से कर सकते हैं.