Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं टेस्टी ब्रेड पकौड़ा, नोट करें रेसिपी

Air Fryer Recipe: अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो हर टाइम कुछ चटपटा और मजेदार खाने का मन करता रहता है लेकिन ऑयली होने और हेल्थ को सोचते हुए नहीं खा पाते हैं तो ये एयर फ्रायर रेसिपी आपके लिए ही है. जिसमें आप कम तेल में या कह दें कि ना बराबर तेल में अपनी पसंदीदा और फेवरेट डिश बना सकते हैं. जिसको आप ऑयली होने की वजह से नहीं खा पाते थे. आज हम आपको बताएंगे एयर फ्रायर में ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी. जो आपको यकीनन पसंद आएगी. तो चलिए जानते हैं कि कम तेल में कैसे बनाएं ब्रेड पकौड़ा.

एयर फ्रायर ब्रेड पकोड़ा रेसिपी

सामग्री

उबले हुए आलू – 3 मीडियम

हरी मिर्च – 1 बारीक कटी

अदरक – ½ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच

हल्दी – ¼ छोटा चम्मच

धनिया पत्ती – 2 बड़े चम्मच

नमक – स्वादानुसार

गरम मसाला – ¼ छोटा चम्मच

नींबू रस – ½ छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

ब्रेड स्लाइस – 4

तेल – 1–2 चम्मच (ब्रश करने के लिए)

बेसन बैटर के लिए

बेसन – 1 कप

हल्दी – ¼ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच

अजवाइन – ¼ छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

पानी – आवश्यकतानुसार (बैटर गाढ़ा रखें)

कैसे बनाएं एयर फ्रायर ब्रेड पकौड़ा रेसिपी

ये भी पढ़ें: Air Fryer Recipe: बिना तेल के घर पर बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी एयर फ्रायर वेज कटलेट

सबसे पहले एक बाउल में उबले हुए आलू को मैश कर लें. अब आलू में हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पत्ती, नमक और नींबू रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब ब्रेड स्लाइस लें और उसमें आलू की स्टफिंग भरें और तिकोना या चौकोर शेप में काट लें.

अब आप बेसन का बैटर तैयार करें. इसके लिए एक बाउल में बेसन लें उसमें हल्दी, मिर्च, अजवाइन और नमक मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें. हर ब्रेड पीस को बेसन बैटर में अच्छे से डिप करें.

एयर फ्रायर को 180°C पर 3 मिनट तक प्रीहीट करें. अब एयर फ्रायर बास्केट में हल्का तेल ब्रश करें और उसमें ब्रेड पकौड़ा को रख कर ऊपर से तेल स्प्रे करें. 180°C पर 10 मिनट तक पकाएं और पकौड़ों तो पलट कर ऑयल ब्रश करें और180°C पर और 6–8 मिनट या गोल्डन-क्रिस्पी होने तक पकाएँ. आपके ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है. इसे हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)