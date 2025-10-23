विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या वाकई हेल्दी ऑप्शन है एयर फ्रायर या बस हवा है! यहां जानें एयर फ्रायर में कुकिंग के फायदे और नुकसान

Air fryer Benefits and Side Effects: क्या एयर फ्रायर में बना खाना वाकई हेल्दी होता है या इसके पीछे कुछ नुकसान भी छुपे हैं? यहां जानिए कि एयर फ्रायर कैसे काम करता है और इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के टिप्स.

Read Time: 4 mins
Share
क्या वाकई हेल्दी ऑप्शन है एयर फ्रायर या बस हवा है! यहां जानें एयर फ्रायर में कुकिंग के फायदे और नुकसान
Air fryer Benefits and Side Effects: एयर फ्रायर में खाना पकाने के फायदे और नुकसान.

Is Air Fryer Harmful | Air Fryer Ke Fayde Aur Nuksan: आजकल जब भी हेल्दी खाना बनाने की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है एयर फ्रायर का. बिना तेल के समोसे, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज या टिक्की बनाना हो तो एयर फ्रायर एक स्मार्ट और आसान विकल्प बन गया है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मॉडर्न किचन गैजेट आपकी सेहत पर क्या असर डालता है? क्या एयर फ्रायर में बना खाना वाकई हेल्दी होता है या इसके पीछे कुछ नुकसान भी छुपे हैं? यहां जानिए कि एयर फ्रायर कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और किन बातों का ध्यान न रखने पर यह बीमारियों का कारण बन सकता है.

ये भी पढ़ें: Uric Acid को कंट्रोल में रखेगी ये ड्रिंक, सुबह खाली पेट बस 1 कप पी लीजिए, कभी नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड

एयर फ्रायर की तकनीक क्या है?

एयर फ्रायर एक ऐसा उपकरण है जो हॉट एयर सर्कुलेशन यानी गर्म हवा के जरिए खाना पकाता है. इसमें खाना तलने के लिए तेल की जरूरत नहीं होती. गर्म हवा भोजन के चारों ओर घूमती है और उसे कुरकुरा बना देती है, ठीक वैसे ही जैसे डीप फ्राई करने पर होता है.

एयर फ्रायर के फायदे (Benefits of Air Fryer)

  • कम तेल में खाना पकता है, जिससे कैलोरी और फैट कम होता है.
  • वजन घटाने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.
  • कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.
  • खाना जल्दी और आसानी से तैयार हो जाता है.

लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एयर फ्रायर के कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना सेहत के लिए भारी पड़ सकता है.

एयर फ्रायर के 5 नुकसान (5 Disadvantages of Air Fryers)

1. अक्रिलामाइड का खतरा

जब स्टार्च वाले फूड्स (जैसे आलू) को बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है, तो उनमें अक्रिलामाइड नामक रसायन बनता है. यह एक कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 30 दिन तक रोजाना दही खाने से क्या होता है? फायदे आपके होश उड़ जाएंगे...

2. पोषण में कमी

तेज गर्मी में खाना पकाने से उसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट हो सकते हैं. खासकर सब्जियों में मौजूद विटामिन C और B-complex गर्मी के कारण टूट जाते हैं.

3. प्लास्टिक बॉडी से केमिकल रिसाव

कुछ एयर फ्रायर की बॉडी या बास्केट लो-क्वालिटी प्लास्टिक से बनी होती है. ज्यादा गर्मी में इससे बीपीए जैसे हानिकारक केमिकल्स निकल सकते हैं, जो हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं.

4. ड्राय और हार्ड टेक्सचर

एयर फ्रायर में बना खाना अक्सर बहुत ड्राय हो जाता है. इससे न सिर्फ स्वाद कम होता है, बल्कि पाचन में भी दिक्कत हो सकती है.

ये भी पढ़ें: कौन सी बीमारी में अमरूद नहीं खाना चाहिए और किन लोगों को अमरूद खाने से बचना चाहिए?

5. बहुत ज्यादा इस्तेमाल से आदत बन सकती है

अगर आप हर चीज एयर फ्रायर में बनाने लगते हैं, तो ताजे और प्राकृतिक तरीके से खाना पकाने की आदत छूट सकती है. इससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता.

एयर फ्रायर का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें?

  • स्टार्च वाले फूड्स को बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर न पकाएं.
  • बास्केट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए BPA-free और फूड-ग्रेड मटेरियल.
  • सब्जियों को हल्के तापमान पर पकाएं ताकि पोषण बना रहे.
  • हर दिन एयर फ्रायर का इस्तेमाल न करें, संतुलन बनाए रखें.
  • खाना पकाने के बाद बास्केट की सफाई जरूर करें, ताकि बैक्टीरिया न पनपे.

एयर फ्रायर एक शानदार किचन गैजेट है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से करना जरूरी है. अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. लेकिन, अगर लापरवाही बरती जाए, तो यह धीरे-धीरे बीमारियों का कारण भी बन सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air Fryer Benefits And Side Effects, Is Air Fryer Harmful, Pros And Cons Of Air Fryer, Air Fryer Vs Deep Frying, Is Air Fryer Food Healthy, Air Fryer Disadvantages, Air Fryer Cooking Health Risks, Is Air Fryer Good Or Bad For Health, Health Effects Of Air Fryer Cooking
Get App for Better Experience
Install Now