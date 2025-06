35 और 40 की उम्र के बाद महिलाओं को जरूर करना चाहिए इन चीजों को डाइट में शामिल

Nutrition For Women In Hindi: महिलाएं अक्सर घर और ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होती हैं कि उन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल नहीं रहता है. लेकिन 35 और 40 की उम्र के बाद उन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि इस उम्र में हार्मोन्‍स में असंतुलन आने लगता है, जिससे मूड स्विंग्‍स, बालों का झड़ना, त्‍वचा में ड्राईनेस और वजन का बढ़ना जैसी समस्‍याएं होने लगती हैं. अगर आप भी अपने शरीर को सेहतमंद रखना चाहती हैं, तो इन चीजों को डाइट में जरूर करें शामिल.

महिलाएं हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं- (What Should Women Eat To Stay Healthy)

1. दाल-

महिलाओं को अपनी डाइट में दाल को जरूर शामिल करना चाहिए. क्योंकि दाल को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. इससे उन्हें एनर्जी और मांसपेशियों में मजबूती मिलती है.

2. दूध-

दूध छोटे और बड़े हर किसी को पीना चाहिए. दूध को कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है. महिलाओं की एक उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं ऐसे में उन्हें दूध जरूर पीना चाहिए. इससे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

3. हरी सब्जियां-

हरी सब्जियों को पोषण का भंडार कहा जाता है. महिलाओं को अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करना चाहिए.

4. फल-

फलों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना फलों का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. महिलाओं को रोजाना मौसमी फलों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

5. साबुत अनाज-

ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, और अन्य मोटे अनाज को महिलाएं डाइट में शामिल कर सकती हैं. क्योंकि साबुत अनाज फाइबर, विटामिन और खनिजों का एक अच्छा सोर्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं.

