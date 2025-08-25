आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं? किचन में मौजूद इन 4 फूड्स को बनाएं साथी...

Eyesight Boosting Foods: घंटों तक मोबाइल चलाना, लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने बैठना और धूल, मिट्टी या प्रदूषण के कारण आंखें डैमेज होने लगती हैं, जो न केवल आपकी आंखों की रोशनी कमजोर करती है, बल्कि और भी कई आंखों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं. आंखों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आज हम कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी किचन में ही मौजूद है. आइए जानते हैं उन 4 न्यूट्रिशन से भरपूर चीजों के बारे में.

Superfoods For Eyesight | Ankho Ki Roshni Kaise Badhaye Kya Khaye | Ankho Ki Roshni Badhane Ke Gharelu Upay

आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं?

गाजर: गाजर विटामिन ए से भरपूर है जो रेटिना को मजबूत करता है और नाइट विजन में भी मदद करता है. आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए गाजर को डाइट में शामिल करें.

संतरा या नींबू: विटामिन सी आंखों की नसों को मजबूत करता है. ऐसे में आंखों को हेल्दी रखने के लिए संतरा या नींबू जैसी विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें.

पालक: पालक में पाए जाने वाले ल्यूटिन और ज़ेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

बादाम: बादाम में विटामिन ई होता है जो आंखों को हानिकारक ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है. इसलिए रोजाना 4 से 5 बादाम का सेवन जरूर करें.

