99% लोगों को नहीं पता खाने का सही तरीका, भोजन से पहले और बाद क्या खाएं, खाया-पिया सब होगा हजम, जानिए

बाबा रामदेव ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं खाते. उनका मानना है कि अगर हम भोजन करने की प्रक्रिया को थोड़ा बदल दें, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है और शरीर को पूरा पोषण मिल सकता है. वे कहते हैं कि 99% लोग गलत तरीके से खाना खाते हैं. वे बताते हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद किन चीजों का सेवन करना चाहिए. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, बिना चबाए निगल जाते हैं और खाने से पहले या बाद में क्या लेना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देते. आइए जानते हैं बाबा रामदेव के बताए हुए तरीके.

भोजन से पहले क्या खाएं? | What to eat before meals?

बाबा रामदेव कहते हैं कि खाना शुरू करने से पहले कुछ कच्ची चीजें खानी चाहिए. इससे शरीर को जरूरी एंजाइम्स मिलते हैं और पाचन क्रिया बेहतर होती है.

भोजन से पहले खाएं:

गाजर, खीरा, टमाटर, अनार, पपीता, बब्बू गोसा

मूली: खासतौर पर मूली को पहले खाने की सलाह दी गई है क्योंकि यह लिवर, किडनी, पेनक्रियाज और आंतों को साफ करता है.

मूली के फायदे:

फिशर, फिस्टुला, कब्ज, कोलाइटिस जैसी समस्याओं में राहत.

कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की दिक्कतों को कम करने में मददगार.

डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहद असरदार

खाना खाने का सही तरीका | Right way to eat food

बाबा रामदेव का जोर इस बात पर है कि खाना चबा-चबाकर खाएं. जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं, तो लार के एंजाइम्स भोजन में मिलते हैं और पाचन आसान हो जाता है.

गलत आदतें:

जल्दी-जल्दी खाना

टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना

बिना भूख के खाना

सही तरीका:

शांत वातावरण में बैठकर खाना

हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाना

भोजन के प्रति सतर्कता और सम्मान रखना

बीमारी के अनुसार रोटी का चयन कैसे करें? | How to choose roti according to the disease?

बाबा रामदेव ने बताया कि हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक प्रकृति और बीमारी के अनुसार रोटी का चयन करना चाहिए.

रोटी के प्रकार और उनके फायदे:

कफ और कोल्ड चने की रोटी + च्यवनप्राश बलगम कम होता है, इम्युनिटी बढ़ती है. वात रोग बाजरे की रोटी गर्मी लाता है, वात बैलेंस करता है पित्त रोग जौ की रोटी पित्त को शांत होगा, एसिडिटी में राहत वात और पित्त रोग एलोवेरा और मेथी की सब्जी जोड़ों के दर्द और गैस में लाभकारी

भोजन के बाद क्या लें?

भोजन के बाद बाबा रामदेव ने तीन चीजें लेने की सलाह दी है:

हिंग्वाष्टक चूर्ण

लवणभास्कर चूर्ण

थोड़ी मात्रा में लें, ये पाचन को दुरुस्त करते हैं. इनसे खाया-पिया सब हजम हो जाता है और गैस, अपच, भारीपन जैसी समस्याएं नहीं होतीं.

जनरल हेल्थ के लिए द्राक्षासव

बाबा रामदेव ने द्राक्षासव को सभी के लिए फायदेमंद बताया है. यह एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो अंगूर से बनता है.

द्राक्षासव के फायदे:

भूख बढ़ाता है

नींद अच्छी लाता है

हाजमा सुधारता है

खून की मात्रा बढ़ाता है

नशे की आदत छोड़ने में मदद करता है

बाबा रामदेव का यह वीडियो सिर्फ एक हेल्थ टिप नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल सुधारने का संदेश है. अगर हम भोजन करने के तरीके को सुधार लें, खाने से पहले क्या खाएं, कैसे खाएं और खाने के बाद क्या लें, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है.

