ऑफिस जाने वालों के लिए 7 सत्तू ब्रेकफास्ट(Sattu Breakfast), सुबह से मिलेगा एनर्जी बूस्ट और दिनभर नहीं होगी थकान

7 Sattu Breakfasts For Office going people: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सुबह का नाश्ता अक्सर नजरअंदाज हो जाता है. कई लोग जल्दबाजी में या तो कुछ भी खा लेते हैं या फिर नाश्ता छोड़ देते हैं, जिसका असर दिनभर की एनर्जी (Energy) पर पड़ता है. खासकर ऑफिस जाने वालों के लिए ऐसा ब्रेकफास्ट (Breakfast) जरूरी होता है जो जल्दी बने, पेट भरे और लंबे समय तक एनर्जी दे. ऐसे में सत्तू एक बेहतरीन देसी विकल्प बनकर उभरता है, जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि पोषण से भी भरपूर है.

क्यों फायदेमंद है सत्तू? ( Benefits Of Sattu)

सत्तू भुने हुए चने से तैयार होता है और इसमें प्रोटीन (Protein), फाइबर (Fibre) और जरूरी मिनरल्स (Minerals) अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. यह शरीर को ठंडक देता है और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है. गर्मियों में इसका सेवन खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है.

1. सत्तू शरबत (Savory Sattu Sharbat)

ठंडे पानी में सत्तू, भुना जीरा, काला नमक और नींबू मिलाकर बनाया गया यह ड्रिंक एक परफेक्ट लिक्विड ब्रेकफास्ट (Liquid Breakfast) है. यह शरीर को हाइड्रेट (Hydrate) रखता है और पाचन (Digestion) को सुधारता है.

2. सत्तू स्टफ्ड पराठा (Sattu Stuffed Paratha)

सत्तू और सब्जियों से भरा पराठा एक भरपूर नाश्ता है. इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं और बार-बार भूख नहीं लगने देते.

3. सत्तू छाछ (Sattu Buttermilk Porridge)

छाछ और सत्तू से बना यह नमकीन पोरीज हल्का और आसानी से पचने वाला होता है. यह गट हेल्थ (Gut Health) के लिए अच्छा है और एसिडिटी (Acidity) को कम करने में मदद करता है.

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4. सत्तू बनाना स्मूदी (Sattu Banana Smoothie)

सत्तू, केला और बादाम से बनी स्मूदी इंस्टेंट एनर्जी (Instant Energy) देती है. यह मसल्स (Muscles) और शरीर की ताकत (Strenghth) को बनाए रखने में सहायक होती है.

5. सत्तू उपमा (Sattu Upma)

उपमा में सत्तू मिलाने से यह ज्यादा पौष्टिक हो जाता है. इसमें सब्जियां मिलाने से यह एक संतुलित और हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है.

6. सत्तू चीला (Sattu Chilla)

सत्तू का चीला हल्का और स्वादिष्ट होता है. इसे पुदीना चटनी के साथ खाने से स्वाद और भी बढ़ जाता है और यह जल्दी तैयार भी हो जाता है.

7. सत्तू एनर्जी मिक्स (Sattu Energy Mix)

सत्तू को ड्राई फ्रूट्स (Dryfruits) और बीजों के साथ मिलाकर तैयार किया गया मिक्स एक क्विक और हेल्दी ऑप्शन है. इसे आप ऑफिस ले जाकर भी आसानी से खा सकते हैं.

ये सभी सत्तू ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आसान, किफायती और पोषण से भरपूर हैं. अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत इनसे करते हैं, तो दिनभर एनर्जी बनी रहती है और शरीर हल्का महसूस करता है.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)